Vikinzi odveslali u finale: Haland srušio borbenu Obalu Slonovače

Norveška je novi učesnik osmine finala Svjetskog prvenstva nakon što je savldala Obalu Slonovače sa 2:1.

Sjajnu utakmicu smo gledali večeras, a heroj Vikinga je Erling Haland koji je na samom kraju postigao gol za pobjedu.

Samo je jedan pobjednik mogao da bude, a ovaj put je to Norveška, iako je Obala Slonovače i te kako opravdala svoje učešće u osmini finala.

Slonovi su igrali zaista borbeno i ofanzivno, zbog čega su Norvežani morali da se malo više povuku nazad nego inače.

Obala Slonovače je krenula izuzetno žestoko, a prvu priliku imali su u 20. minutu kad je Konan sjajno prošao nekoliko defanzivaca Norveške, ali šutira pored gola.

Nastavili su "Slonovi" da dominiraju, a narednu šansu propušta Pepe, koji iz odlične pozicije šutira pored gola.

U takvoj konstalaciji snaga, Norveška je povela. Igrao se 39. minutu kada je nakon duže akcije do lopte došao Nusa, koji maestralno pogađa suprotne rašlje za vođstvo od 1:0.

Očigledno uzdrmani primljeni golom, "Slonovi" mogu biti sretni što su do kraja prvog poluvremena ostali samo sa jednim golom u svojoj mreži. Naime, prvo je Haland promašio zicer u 41. minutu, a u narednom napadu i Sorlot promašuje glavom.

Posljednju šansu u prvom poluvremenu imali su igrači Obale Slonovače, ali udarac Agbadoua odlazi pored gola, pa se na odmor otišlo sa prednošću Norveške.

Nastavila je Obala Slonovače sa boljom igrom i u drugom poluvremenu, a prvu veliku šansu propušta Pepe u 55. minutu, kada mu je Nyland sjajno odbranio.

Zasluženo izjednačenje stiglo je u 74. minutu kada je Dialo fenomenalno nakon solo akcije pogodio za 1:1.

Kada su svi očekivali kraj i odlazak u produžetke, ponovo je kao spasilac Norvežana "isplivao" Erling Haland. Igrao se 86. minut kada je stameni napadač nakon asistencije Berga rutinski zabio za 2:1 i veliko slavlje nominalnih gostiju na utakmici.

Treba dodati da je ovo bio peti gol za Halanda na ovom Svjetskom prvenstvu i sada zaostaje samo jedan pogodak za Lionelom Mesijem na aktuelnom Mundijalu.

Obala Slonovače se nije predavala te je u sudijskoj nadoknadi imala dvije sjajne šanse, ali su Norvežani uspjeli da sačuvaju svoju mrežu.

Ostalo je do kraja 2:1 za Norvešku, koja je tako otišla u osminu finala Svjetskog prvenstva, gdje ih čeka Brazil. Taj susret se igra 5. jula.