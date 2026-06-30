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Skandal: Navijači Partizana pretukli trenera Teleoptika

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 19:23

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ФК Црвена Звезда - ФК Партизан
Foto: ATV

Trener Teleoptika Marko Jovanović završio je u Urgentnom centru nakon što su ga brutalno napala dvojica navijača ovog kluba, objavio je Instagram profil "pbg njuz".

Njih dvojica su, prema riječima očevidaca, prvo verbalno napali Jovanovića, zamjerivši mu što nije donio dresove koje su oni “tražili” od njega kao poklon.

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Marko Jovanović je, navodi pomenuti profil, mirno odgovorio da je to zaboravio jer mu sestra boluje od multiple skleroze, zbog čega je jako zabrinut.

Nažalost, ovaj odgovor nije umirio dvojicu bijesnih navijača, već ih je samo još više razjario. Oni su fizički napali Jovanovića, nanoseći mu povrede glave udarcima pesnicama, koje su Jovanovića primorale da potraži hitnu medicinsku pomoć.

Marko Jovanović se, navodno, trenutno nalazi u Urgentnom centru.

Od igrača do trenera - vojnik Partizana

Marko Jovanović je rođen 26. marta 1988. u Arilju. Igračku karijeru gradio je kao centralni defanzivac, a najveći trag ostavio je u Partizanu, gdje je bio standardni prvotimac i kapiten.

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Tokom dva mandata osvojio je četiri titule prvaka Srbije i četiri Kupa Srbije, dok je nastupao i za klubove u Poljskoj, Rusiji, Kini i Rumuniji.

Po završetku igračke karijere 2024. godine priključio se stručnom štabu Partizana kao pomoćni trener. Zahvaljujući dobrom poznavanju kluba, autoritetu među igračima i radu sa mlađim fudbalerima, ubrzo je dobio priliku da kao privremeni šef stručnog štaba vodi prvi tim u periodu promjena u klubu.

Nakon privremenog angažmana u prvom timu preuzeo je vođenje Teleoptika, razvojnog kluba Partizana, gdje nastavlja da radi na afirmaciji talenata i sticanju trenerskog iskustva. Sa "optičarima" je ovog ljeta ušao u Prvu ligu Srbije nakon što je osvojio titulu u Srpskoj ligi Beograd.

Smatra se jednim od perspektivnijih mladih srpskih trenera, a zbog dugogodišnje povezanosti sa Partizanom i liderskih osobina mnogi ga vide kao kandidata za značajnije uloge u budućnosti.

(Informer)

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Tagovi :

Marko Jovanović

Teleoptik

FK Partizan

Napadnut Marko Jovanović

Pretučen Marko Jovanović

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