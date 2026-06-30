Poginulo 14 učenika: Tragedija prilikom urušavanja krova škole

Najmanje 14 učenika poginulo je prilikom urušavanja krova privatne škole na istoku Pakistana, saopštili su policijski i spasilački zvaničnici.

Osmoro djece je povrijeđeno i nalaze se na bolničkom liječenju, rekao je policijski zvaničnik Fejsal Kamran i dodao da su vlasnik škole i još jedna osoba uhapšeni.

Gradovi i opštine Teslićani se snalaze kako znaju i umiju: "Nema vode, postaje nepodnošljivo"

Kamran je rekao da spasioci i dalje pretražuju ruševine nakon što su dobili izvještaje da bi još djece moglo biti zarobljeno ispod ruševina.

On je naveo da je škola smještena u staroj zgradi i da se krov nedovršenog drugog sprata urušio zbog nekvalitetne gradnje, prenio je AP.

Pakistanski predsjednik Asif Ali Zardari izrazio je saučešće porodicama žrtava i rekao da se moli za brz oporavak povrijeđenih, te da su potrebne efikasne bezbjednosne mere da bi se spriječile slične tragedije, prenosi Srna.

Svijet Žena poginula dok je vješala veš, stanodavac bio pod istragom

Rušenja zgrada u Pakistanu su uobičajena pojava, pošto se građevinski standardi često slabo poštuju. Mnoge strukture napravljene su od nestandardnih materijala da bi se smanjili troškovi.