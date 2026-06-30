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Poginulo 14 učenika: Tragedija prilikom urušavanja krova škole

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ATV redakcija
30.06.2026 20:25

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Foto: Pexels

Najmanje 14 učenika poginulo je prilikom urušavanja krova privatne škole na istoku Pakistana, saopštili su policijski i spasilački zvaničnici.

Osmoro djece je povrijeđeno i nalaze se na bolničkom liječenju, rekao je policijski zvaničnik Fejsal Kamran i dodao da su vlasnik škole i još jedna osoba uhapšeni.

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Kamran je rekao da spasioci i dalje pretražuju ruševine nakon što su dobili izvještaje da bi još djece moglo biti zarobljeno ispod ruševina.

On je naveo da je škola smještena u staroj zgradi i da se krov nedovršenog drugog sprata urušio zbog nekvalitetne gradnje, prenio je AP.

Pakistanski predsjednik Asif Ali Zardari izrazio je saučešće porodicama žrtava i rekao da se moli za brz oporavak povrijeđenih, te da su potrebne efikasne bezbjednosne mere da bi se spriječile slične tragedije, prenosi Srna.

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Rušenja zgrada u Pakistanu su uobičajena pojava, pošto se građevinski standardi često slabo poštuju. Mnoge strukture napravljene su od nestandardnih materijala da bi se smanjili troškovi.

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Pakistan

poginuli učenici

Škola

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