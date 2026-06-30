Objavljeni snimci srušene zgrade u Grčkoj: Ispod ruševina tragaju za preživjelima

Velika akcija potrage i spasavanja u toku je u Atini nakon što se danas oko 13.30 časova urušila četvorospratna stambena zgrada u naselju Petralona, u Ulici Alkmenis 22.

Prema prvim informacijama, zgrada se srušila tokom građevinskih radova koji su izvođeni na susjednom objektu, a nadležne službe istražuju da li je to uzrok nesreće.

Vatrogasna služba saopštila je da se traga za četiri osobe, trojicom muškaraca i jednom ženom. Njihov identitet utvrđen je nakon telefonskog kontakta, ali za sada nije potvrđeno da li se nalaze ispod ruševina, zbog čega se potraga nastavlja.

Svijet Grčka: Srušila se zgrada, četvoro završilo ispod ruševina

Na mjestu nesreće angažovano je 30 vatrogasaca sa osam vozila, kao i specijalna spasilačka jedinica sa dva psa tragača. U akciji učestvuju i pripadnici grčke policije, Hitne pomoći, kao i ekipe nadležnih komunalnih i elektrodistributivnih službi.

Hitna pomoć je na teren uputila tri vozila, mobilnu medicinsku jedinicu i vozilo za brzo reagovanje, dok su u pripravnost stavljene bolnice "Genimatas", "Sotirija" i "Canio" radi prijema eventualno povrijeđenih.

Operacijom spasavanja na licu mjesta rukovodi zamjenik načelnika Vatrogasne službe, general-potpukovnik Anastasios Papas.

Amazing rescue.



A 75-year-old woman in the Kallithea district of Athens, Greece, survived a harrowing apartment fire by leaping from her balcony, where bystanders below safely caught her in their arms.pic.twitter.com/W5k6tuPUgw — Massimo (@Rainmaker1973) June 29, 2026

Prema dostupnim informacijama, u urušenoj četvorospratnici nalazilo se ukupno sedam stanova. Uzrok urušavanja biće predmet zvanične istrage nakon završetka akcije spasavanja, prenosi Telegraf.