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Objavljeni snimci srušene zgrade u Grčkoj: Ispod ruševina tragaju za preživjelima

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ATV redakcija
30.06.2026 16:54

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Спасиоци претражују рушевине зграде која се срушила у насељу Петралона у центру Атине, уторак, 30. јуна 2026.
Foto: AP Photo/Petros Giannakouris/Tanjug

Velika akcija potrage i spasavanja u toku je u Atini nakon što se danas oko 13.30 časova urušila četvorospratna stambena zgrada u naselju Petralona, u Ulici Alkmenis 22.

Prema prvim informacijama, zgrada se srušila tokom građevinskih radova koji su izvođeni na susjednom objektu, a nadležne službe istražuju da li je to uzrok nesreće.

Vatrogasna služba saopštila je da se traga za četiri osobe, trojicom muškaraca i jednom ženom. Njihov identitet utvrđen je nakon telefonskog kontakta, ali za sada nije potvrđeno da li se nalaze ispod ruševina, zbog čega se potraga nastavlja.

Грчка срушена зграда

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Grčka: Srušila se zgrada, četvoro završilo ispod ruševina

Na mjestu nesreće angažovano je 30 vatrogasaca sa osam vozila, kao i specijalna spasilačka jedinica sa dva psa tragača. U akciji učestvuju i pripadnici grčke policije, Hitne pomoći, kao i ekipe nadležnih komunalnih i elektrodistributivnih službi.

Hitna pomoć je na teren uputila tri vozila, mobilnu medicinsku jedinicu i vozilo za brzo reagovanje, dok su u pripravnost stavljene bolnice "Genimatas", "Sotirija" i "Canio" radi prijema eventualno povrijeđenih.

Operacijom spasavanja na licu mjesta rukovodi zamjenik načelnika Vatrogasne službe, general-potpukovnik Anastasios Papas.

Prema dostupnim informacijama, u urušenoj četvorospratnici nalazilo se ukupno sedam stanova. Uzrok urušavanja biće predmet zvanične istrage nakon završetka akcije spasavanja, prenosi Telegraf.

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Grčka

srušila se zgrada

srušena zgrada

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