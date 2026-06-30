U stanu bivše djevojke ubio njenog partnera: Nakon zločina poginuo u saobraćajnoj nesreći

U austrijskoj pokrajini Koršuk dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginula jedna osoba.

Međutim, ubrzo se ispostavilo da se iza svega krije mnogo strašnija priča. Prije udesa, 27-godišnji mladić je ubio dvije godine starijeg partnera svoje bivše djevojke.

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Osumnjičeni je oko 2.30, po lokalnom vremenu, otključao stan u Frizahu u Koruškoj u kojem se u tom trenutku nalazila njegova bivša partnerka (30), kao i njen momak i dvoje maloljetne djece.

Žena je čula buku i otišla da provjeri šta se dešava. Tada ju je bivši momak napao sjekirom, piše “Kronen cajtung”.

– Žena je uspjela da pobjegne – izjavio je portparol policije Verner Puher.

Iako teško povrijeđena, otrčala je do komšije koji je pozvao policiju. U međuvremenu je njen bivši dečko napao njenog novog partnera i nanio mu smrtonosne povrede.

Poslije ubistva poginuo u udesu

Nakon ubistva, počinilac je uzeo ključeve automobila tridesetogodišnjakinje i odvezao se u pravcu Klagenfurta.

– Kod St. Donata se sudario sa kamionom koji je dolazio iz suprotnog smjera i preminuo je na licu mjesta.

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Pretpostavljamo da je imao namjeru da se ubije – dodao je portparol policije.

Žena je u bolnici, gdje je hitno operisana i nalazi se u životnoj opasnosti. Istraga je u toku.