Жену у Мостару напало више особа, упутили јој и пријетње

- Доласком на мјесто догађаја затечена је оштећена А. Ш., која је полицијским службеницима пријавила да су је двије особе физички напале те јој упутиле озбиљне пријетње, након чега су се удаљиле с мјеста догађаја - казала је за "Аваз" Илијана Милош, портпаролка МУП-а ХНК.

Регион Упао у кућу и украо накит вриједан преко 100.000 евра: Лопов ухапшен, трага се за златом

Оштећену су напали Е. Б. и за сада непозната женска особа, потврђено је.

Милош је додала да полицијски службеници предузимају све потребне мјере и радње с циљем утврђивања свих околности догађаја.