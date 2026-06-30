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Жену у Мостару напало више особа, упутили јој и пријетње

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 16:07

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

У Мостару је током ноћи са понедјељка на уторак више особа напало женску особу, потврђено је уз МУП-а ХНК.

- Доласком на мјесто догађаја затечена је оштећена А. Ш., која је полицијским службеницима пријавила да су је двије особе физички напале те јој упутиле озбиљне пријетње, након чега су се удаљиле с мјеста догађаја - казала је за "Аваз" Илијана Милош, портпаролка МУП-а ХНК.

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Оштећену су напали Е. Б. и за сада непозната женска особа, потврђено је.

Милош је додала да полицијски службеници предузимају све потребне мјере и радње с циљем утврђивања свих околности догађаја.

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Тагови :

Мостар

нападнута жена

Полиција

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