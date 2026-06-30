Logo

Наређена обдукција тијела пронађеног у Врбасу код Рекавица

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 09:31

Коментари:

0
Наређена обдукција тијела пронађеног у Врбасу код Рекавица

У кориту ријеке Врбас, у мјесту Рекавице, град Бања Лука, дана 29.06.2026.године, око 11. 20. часова, пронађено је беживотно тијело НН лица.

Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, заједно са полицијским службеницима ПУ Бања Лука.

hitna pomoc

Хроника

Језив призор код Бањалуке: У Врбасу пронашли тијело непознатог мушкарца

Ради утврђивања тачног времена и узрока смрти дежурни тужилац је наложио да се изврши обдукција беживотног тијела која ће бити обављена у Заводу за судску медицину РС, саопштено је из ОЈТ Бањалука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бањалука

ОЈТ Бањалука

беживотно тијело

обдукција

Коментари (0)

Више из рубрике

Полиција Републике Српске

Хроника

Пуцњава на Палама након свађе

3 ч

0
Хапшење у Милићима: Пијани полупали инвентар у угоститељском објекту

Хроника

Хапшење у Милићима: Пијани полупали инвентар у угоститељском објекту

3 ч

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Хроника

Трагедија у БиХ: Преминуо мушкарац који је пронађен без свијести у близини пожара

13 ч

0
Дежурне службе хитна помоћ

Хроника

Саобраћајка у Приједору: Аутомобил ударио жену и дијете (4) на пјешачком

14 ч

0

  • Најновије

12

41

Са дневног реда скинуте измјене Кривичног закона којима се кажњава величање усташтва

12

36

Вулић: Апсолутна подршка Клуба СНСД-а српском члану Предсједништва БиХ

12

35

Нестала Миа Ракић (9) у Њемачкој

12

32

Шта се дешава са вашом кожом када изгорите на сунцу? Ево зашто настају црвенило, пликови и љуштење

12

31

Носио слике Младића и Караџића: Потврђена пресуда против Миодрага Малића

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима