Наређена обдукција тијела пронађеног у Врбасу код Рекавица

Аутор:АТВ редакција
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У кориту ријеке Врбас, у мјесту Рекавице, град Бања Лука, дана 29.06.2026.године, око 11. 20. часова, пронађено је беживотно тијело НН лица.
Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, заједно са полицијским службеницима ПУ Бања Лука.
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Ради утврђивања тачног времена и узрока смрти дежурни тужилац је наложио да се изврши обдукција беживотног тијела која ће бити обављена у Заводу за судску медицину РС, саопштено је из ОЈТ Бањалука.
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