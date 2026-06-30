Пуцњава на Палама након свађе

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Полицијске станице Пале раде на расвјетљавању кривичних дјела „Изазивање опште опасности“ и „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“, почињених на подручју Пала, саопштено је из Полицијске управе Источно Сарајево.
Полицији је 29. јуна око 3.15 часова пријављено да је након вербалне расправе између два лица у Палама дошло до употребе ватреног оружја.
Након извршеног увиђаја на лицу мјеста утврђено је да је лице иницијала С.К. из Пала испалило више хитаца из ватреног оружја.
Повријеђених лица није било.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.
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