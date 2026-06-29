Logo

Преминула Јелена (26) која је задобила тешке повреде у несрећи: Борила се за живот три мјесеца

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 22:02

Коментари:

0
Преминула Јелена (26) која је задобила тешке повреде у несрећи: Борила се за живот три мјесеца
Фото: Pixabay

Јелена Лабус (26) из Апатина је преминула након тромјесечне борбе за живот. Она је задобила тешке повреде у саобраћајној несрећи.

Са више повреда, опасних по живот, Јелена је хитно транспортована у болницу. У Општој болници Сомбор обављена је хитна операција и урађени су јој торакална дренажа и спленектомија усљед обилног крварења.

Пуцњава у Њемачкој

Свијет

Откривен мотив масакра у Њемачкој

На пријему је била у дубокој седацији, механичкој вентилацији, хемодинамски нестабилна, са дифузним едемом мозга и знаковима ункалне хернијације. Током лијечења урађен је велики број хитних и комплексних операција - декомпресивна краниотомија и евакуација хематома, хируршка трахеотомија, спинална дренажа, торакална дренажа, вентрикулоперитонеални шант, краниопластика.

Јелена је имала вишенедјељну механичку вентилацију, акутну бубрежну слабост која је захтијевала дијализу, тешке инфекције са МДР бактеријама, поремећаје коагулације, плеуралне изливе, бронхоаспирације и бројне компликације које прате политрауму. Након стабилизације виталних функција, Јелена је и даље била у тешком неуролошком стању, спонтано је отварала очи, реаговала на болне дражи, али није могла и да успоставља контакт и вербализује. Дисала је преко трахеалне каниле, хранила се ентерално преко назогастричне сонде, а покретљивост јој је била изразито ограничена.

Због изузетно тешког стања, након отпуштања из Клиничког центра, Јелена је прије око мјесец дана смјештена у једну приватну клинику у Зрењанину, гдје је добила адекватну његу и терапије.

Земљотрес у Венецуели

Свијет

Број жртава расте: Више од 1.700 погинулих у Венецуели

Прије непуну недјељу дана преко Хуманитарне фондације БУДИ ХУМАН – Александар Шапић, покренута је широка акција прикупљања новчаних средстава за њено даље лијечење - за интензивну његу, дијагностичке и специјалистичке прегледе, хитне интервенције и збрињавање, које је изискивало високе трошкове.

Акција је добро кренула. Стизале су прве донације и уплате, а са њима и љубав, вјера и нада да ће Јелена успјети да се избори. За живот и све оно лијепо што је тек требао да јој донесе. Нажалост, стигла је до краја. Прерано и неправедно.

Јелена Лабус биће сахрањена у Апатину. Вријеме сахране биће накнадно објављено.

(Нове Апатинске Новине)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Србија

Преминула дјевојка

Апатин

Коментари (0)

Прочитајте више

Марија Захарова

Свијет

Захарова: НАТО потцјењује ризик даље ескалације

3 ч

0
Венецуела земљотрес срушене зграде жена са лопатом

Свијет

У Венецуели регистровано 500 накнадних земљотреса након два разорна

3 ч

0
Купалиште на Врбасу у Бањалуци.

Бања Лука

Грађани се купају на властиту одговорност: На Врбасу безбједне само три плаже

4 ч

1
Ротација на возилу хитне помоћи.

Србија

Прелазио мост, па пао са висине од 8 метара: Мушкарац задобио тешке повреде

4 ч

0

Више из рубрике

Вода

Хроника

Мушкарац доживио срчани удар, преминуо на лицу мјеста: Трагедија на купалишту у БиХ

6 ч

0
Усред Добоја провоцирао заставом РБиХ: "Што не идеш да живиш у Србију"

Хроника

Усред Добоја провоцирао заставом РБиХ: "Што не идеш да живиш у Србију"

9 ч

11
Ротација на возилу хитне помоћи.

Хроника

Језив призор код Бањалуке: У Врбасу пронашли тијело непознатог мушкарца

12 ч

0
Познат идентитет Бањалучанина који је погинуо у тешкој саобраћајној несрећи

Хроника

Познат идентитет Бањалучанина који је погинуо у тешкој саобраћајној несрећи

12 ч

0

  • Најновије

23

06

Осумњичени у бјекству, снажна експлозија у Монаку: Има повријеђених

23

03

Бебе близнакиње старе свега 15 мјесеци преминуле у својим креветима

23

02

Експлодирала боца док су камионџије из Србије кувале ручак, седморо повријеђених

23

01

Новаковић Бурсаћ: Бећировић и Комшић умислили да могу збиља да одлучују

22

58

Данил Медведев декласирао Марина Чилића

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима