Преминула Јелена (26) која је задобила тешке повреде у несрећи: Борила се за живот три мјесеца

Аутор:АТВ редакција
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Јелена Лабус (26) из Апатина је преминула након тромјесечне борбе за живот. Она је задобила тешке повреде у саобраћајној несрећи.
Са више повреда, опасних по живот, Јелена је хитно транспортована у болницу. У Општој болници Сомбор обављена је хитна операција и урађени су јој торакална дренажа и спленектомија усљед обилног крварења.
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На пријему је била у дубокој седацији, механичкој вентилацији, хемодинамски нестабилна, са дифузним едемом мозга и знаковима ункалне хернијације. Током лијечења урађен је велики број хитних и комплексних операција - декомпресивна краниотомија и евакуација хематома, хируршка трахеотомија, спинална дренажа, торакална дренажа, вентрикулоперитонеални шант, краниопластика.
Јелена је имала вишенедјељну механичку вентилацију, акутну бубрежну слабост која је захтијевала дијализу, тешке инфекције са МДР бактеријама, поремећаје коагулације, плеуралне изливе, бронхоаспирације и бројне компликације које прате политрауму. Након стабилизације виталних функција, Јелена је и даље била у тешком неуролошком стању, спонтано је отварала очи, реаговала на болне дражи, али није могла и да успоставља контакт и вербализује. Дисала је преко трахеалне каниле, хранила се ентерално преко назогастричне сонде, а покретљивост јој је била изразито ограничена.
Због изузетно тешког стања, након отпуштања из Клиничког центра, Јелена је прије око мјесец дана смјештена у једну приватну клинику у Зрењанину, гдје је добила адекватну његу и терапије.
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Прије непуну недјељу дана преко Хуманитарне фондације БУДИ ХУМАН – Александар Шапић, покренута је широка акција прикупљања новчаних средстава за њено даље лијечење - за интензивну његу, дијагностичке и специјалистичке прегледе, хитне интервенције и збрињавање, које је изискивало високе трошкове.
Акција је добро кренула. Стизале су прве донације и уплате, а са њима и љубав, вјера и нада да ће Јелена успјети да се избори. За живот и све оно лијепо што је тек требао да јој донесе. Нажалост, стигла је до краја. Прерано и неправедно.
Јелена Лабус биће сахрањена у Апатину. Вријеме сахране биће накнадно објављено.
(Нове Апатинске Новине)
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