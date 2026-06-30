Хапшење у Милићима: Пијани полупали инвентар у угоститељском објекту

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Полицијске станице Милићи, ухапсили су двије особе, које су у алкохолисаном стању уништиле инвентар у једном угоститељском објекту у овој општини.
Полицијски службеници Полицијске станице Милићи, 29.06.2026. године, лишили су слободе лица иницијала Д.В. са подручја општине Милићи и Љ.В. из Власенице, због постојања основа сумње да су починила кривично дјело „Оштећење и одузимање туђе ствари“.
Полицијској станици је наведеног дана око 01,50 часова, од стране оштећеног лица, пријављено да наведена лица лупају инвентар у угоститељском објекту у Милићима.
Поступајући по пријави полицијски службеници су потврдили наводе исте, те извршили алкотестирање лица приликом чега је код лица Д.В. утврђено присуство алкохола у организму у количини од 2,46 g/kg, а код лица Љ.В. 0,94 g/kg.
Полицијски службеници су извршили увиђај на лицу мјеста, а о свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву који је наложио достављање извјештаја о почињеном кривичном дјелу против наведених лица, саопштено је из ПУ Зворник.
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