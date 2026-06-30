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Upao u kuću i ukrao nakit vrijedan preko 100.000 evra: Lopov uhapšen, traga se za zlatom

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 15:36

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Стилска отворена кутијица која приказује луксузну колекцију сатова, прстења и ланаца.
Foto: Ron Lach/Pexels

Odumnjičeni za krađu nakita vrijednog preko 100.000 evra uhapšen je u u Crnoj Gori.

"Preduzimajući intenzivne kriminalističke i operativne aktivnosti na terenu, policijski službenici su identifikovali, a potom i lišili slobode D.K. (40), za kojeg se sumnja da je 28. juna 2026. godine izvršio krivično djelo teška krađa na štetu dva fizička lica iz Podgorice. Naime, kako se sumnja, D.K. je 28. juna, oko 03.00 časa, došao do porodične kuće oštećenih lica, koja se nalazi u naselju Park šuma Zagorič. Nakon što je preskočio dvorišnu kapiju, upotrebom podesnog sredstva provalio je ulazna vrata kuće, ušao u unutrašnjost objekta, otključao sef koji se nalazio u spavaćoj sobi i iz njega otuđio zlatni nakit ukupne vrijednosti preko 100.000 evra, poslije čega se udaljio sa lica mjesta", saopštili su iz Uprave policije (UP).

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Policijski službenici, kako su dodali, preduzimaju intenzivne aktivnosti na pronalasku otuđenog nakita, vraćanju istog vlasnicama i potpunom rasvjetljavanju svih okolnosti događaja.

"D.K. će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti priveden postupajućem državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici", zaključili su iz UP.

(Borba.me)

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Podgorica

Zlato

Crna Gora

Policija

Pljačka

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