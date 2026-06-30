Slao lažne dojave o bombama u školama, podignuta optužnica

Autor:ATV redakcija
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Kancelarija za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala /Uskok/ podigla je optužnicu protiv devetnaestogodišnjeg hrvatskog državljanina, koji se tereti da je slao lažne dojave o postavljenim bombama u ustanovama širom Hrvatske.
Optužnica je podignuta zbog krivičnog djela terorizam pred Županijskim sudom u Splitu nakon istrage pokrenute 1. maja, navedeno je na stranici Uksoka.
Prema optužnici, mladić je od 24. do 29. aprila u Pločama putem mobilnog telefona pristupio jednom serveru na internetu i otvorio korisnički račun na ime druge osobe, te slao mejlove na adrese različitih institucija.
U porukama je lažno tvrdio da su u školama i vrtićima u Zagrebu, Zadru, Opuzenu, Splitu i Pločama postavljene eksplozivne naprave koje će biti aktivirane.
Zbog tih prijetećih poruka, škole i vrtići bili su evakuisani, te su obavljeni kontradiverzioni pregledi objekata.
Lažne dojave izazvale su i strah i uznemirenost među djecom i zaposlenima u ovim ustanovama, ali i kod šire javnosti.
Na adrese brojnih škola, vrtića i drugih ustanova širom Hrvatske krajem aprila i početkom maja stizale su dojave o postavljenim bombama, a nakon pregleda utvrđeno je da su sve bile lažne.
Prema ranijim podacima policije, u tom period bilo je više od 500 lažnih dojava, prenosi Srna.
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