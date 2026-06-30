Uhapšeni zbog pomaganja ubicama Darka Veskovića u bjekstvu

Policijski službenici Uprave policije u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju identifikovali su kriminalnu grupu koja je, kako se sumnja, omogućila skrivanje i bjekstvo osobama osumnjičenim za teško ubistvo izvršeno 22. juna 2026. godine u Beogradu.

Po nalogu nadležnog državnog tužioca uhapšene su tri osobe iz Rožaja zbog sumnje da su izvršile krivično d‌jelo kriminalno udruživanje.

Zbog sumnje da su počinili navedeno krivično d‌jelo uhapšeni su E.N. (45), H.M. (26) i A.M. (34) iz Rožaja.

Preduzimajući koordinisane aktivnosti usmjerene na suzbijanje organizovanog kriminala, otkrivanje, lociranje i procesuiranje izvršilaca najtežih krivičnih d‌jela, službenici Sektora za borbu protiv kriminala i Regionalnog centra bezbjednosti „Sever“, u saradnji sa službenicima Regionalnog centra bezbijednosti „Centar“, na osnovu operativnog rada i sprovedene kriminalističke obrade, identifikovali su navedene osobe za koje se sumnja da su pružile logističku podršku izvršiocima teškog ubistva u Republici Srbiji, kako bi ih izvukli sa teritorije Srbije i sakrili.

Sumnja se da su se osumnjičeni udružili radi vršenja krivičnih d‌jela, po prethodnom dogovoru i uz međusobno usklađeno d‌jelovanje, te organizovali aktivnosti usmjerene na pružanje pomoći izvršiocima nakon izvršenog krivičnog d‌jela, obezbjeđujući im logističku podršku i stvarajući uslove za njihovo skrivanje i izbegavanje krivičnog gonjenja.

Konkretno, E.N., H.M. i A.M. se sumnjiče da su 22. juna 2026. godine svojim vozilima omogućili ilegalan prelazak državne granice iz Republike Srbije u Crnu Goru dvojici osumnjičenih za teško ubistvo, van zvaničnog graničnog prelaza, na teritoriji opštine Rožaje.

Takođe se sumnja da su narednog dana, 23. juna 2026. godine, organizovali njihov prevoz iz Rožaja do Podgorice, sa ciljem njihovog skrivanja i onemogućavanja da ih nadležni organi otkriju i krivično gone, čime su za sebe i druge članove grupe pribavili protivpravnu imovinsku korist.

Oduzeti pasoši, municija, automobili…

U nastavku aktivnosti, policijski službenici regionalnih centara bezbednosti „Sever“ i „Centar“ identifikovali su više lokacija na kojima su boravile osumnjičene osobe, nakon čega su izvršeni pregledi i pretresi više objekata i vozila.

Tom prilikom oduzeti su pasoši Republike Hrvatske, 50 komada puščane municije i tri putnička automobila, koji će biti predmet daljih forenzičkih vještačenja.

Nakon saslušanja u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova.

Službenici Uprave policije nastavljaju intenzivne aktivnosti usmjerene na identifikaciju, lociranje i procesuiranje članova kriminalnih grupa i izvršilaca teških krivičnih d‌jela, dok se istovremeno preduzimaju dalje mere i radnje radi otkrivanja i procesuiranja drugih osoba koje se dovode u vezu sa ovim krivičnim d‌jelom.

Policija traga za pucačem iz Kumodraža

Ubistvo Darka Veskovića, zvanog Prika, koje se dogodilo 22. juna 2026. godine u kafiću u beogradskom naselju Kumodraž.

Na osnovu zvaničnih detalja istrage, broj svjedoka i neposredno ugroženih osoba u trenutku likvidacije obuhvata najmanje sedam ljudi prisutnih u samom lokalu:

Prijatelj žrtve (Vuk M.): Bio je najbliži svjedok događaja jer je sjedio za istim stolom sa ubijenim Veskovićem. Tokom napada, Vuk M. je pogođen jednim od projektila i zadobio je teške tjelesne povrede.

Četiri gosta lokala: U tužilačkim spisima se navodi da je osumnjičeni N.K. svojim činom doveo u opasnost živote “četiri oštećena – goste ugostiteljskog objekta”. Ovi gosti su direktni svedoci jezivog napada.Dvoje radnika lokala: Pucnjavom su bili direktno ugroženi i životi dvoje zaposlenih radnika u ovom ugostiteljskom objektu.

Taksista (mogući svjedok dolaska): Pored očevidaca samog ubistva, važan svjedok prije samog čina je i taksista sa kojim se osumnjičeni N.K. dovezao tačno do kafića prije nego što je ušao u njega.Osumnjičeni N.K. je ušao u kafić, čak se i rukovao sa žrtvom, a kada se Vesković okrenuo leđima da se vrati za sto, napadač je iz torbice izvukao pištolj kalibra 9 milimetara i ispalio najmanje šest metaka u njegovu glavu i leđa. Vesković je preminuo na licu mjesta.

Nakon pucnjave pred svim navedenim svjedocima, napadač je istrčao ispred lokala gd‌je ga je, prema prethodnom dogovoru, na motociklu čekao saučesnik D.Dž., nakon čega su obojica pobjegla i trenutno se nalaze u bjekstvu.

Zbog skrivanja i pomaganja nakon izvršenog krivičnog dela, predloženo je određivanje pritvora za još dvoje osumnjičenih, M.T.E. i D.V.

Ubijen dok je bio na nanogici

Prema informacijama koje posjeduju, Darko Vesković Prika je ubijen dok je imao nanogicu, odnosno dok je bio u dozvoljenoj šetnji u okviru kućnog pritvora, odnosno mere zabrane napuštanja stana, koja mu je određena u junu 2024. godine odlukom Višeg suda u Beogradu.

Pre toga, on je tačno 6 godina proveo u zatvorskom pritvoru Okružnog zatvora u Beogradu gd‌je su mu se jedno vreme i održavala suđenja po optužbama da je ubio Blažu Đurovića, navodnog istaknutog pripadnika kavačkog klana na Dušanovcu 2018. godine, prenosi Blic.