Tinejdžer (17) s autizmom povrijedio 15 radnika doma socijalne zaštite

Slučaj tinejdžera sa autizmom koji je u domu povrijedio 15 radnika otvorio je pitanje nespremnosti sistema za krizne situacije i podršku porodicama.

Tinejdžer sa autizmom u samo mjesec i po dana boravka u domu socijalne zaštite povrijedio je 15 radnika, od kojih je petoro završilo na bolovanju zbog težine povreda. Ustanova je nakon toga zatražila prekid smještaja, navodeći da ne može da se nosi sa eskalacijom njegovog agresivnog ponašanja. Ovaj drastičan slučaj, koji jasno pokazuje potpunu nespremnost sistema za krizne situacije, u svom izvještaju opisao je pravobranilac za osobe sa invaliditetom, piše „Novi list“.

Godine upozorenja bez odjeka

Pravobranilac za osobe sa invaliditetom Darijo Jurišić već godinama upozorava da sistem socijalne zaštite nema rješenje za djecu i odrasle sa autizmom koji imaju izražene poremećaje u ponašanju, uključujući agresivne i autoagresivne epizode.

Ustanove za njihov prihvat nemaju uslove, a porodice su prepuštene same sebi. Reaguje se, ističe, tek kada kriza eskalira, što nije ni rehabilitacija ni prevencija, već puko gašenje požara.

U slučaju pomenutog 17-godišnjaka, dom je naveo i nesaradnju roditelja, koji su odbili da daju saglasnost za primjenu terapije, kao i to da im bolnica, koju su u dva navrata kontaktirali, uopšte nije odgovorila na upite o mogućem postupanju, na primjer o primjeni mjera fizičke prinude za koje dom nema ovlašćenja.

Uprava doma zaključila je da kao ustanova socijalne zaštite ne može da zadovolji specifične potrebe dječaka. Jurišić naglašava da je problem u posljednje dvije godine eskalirao.

„O autizmu se vrlo često govori samo kada su u pitanju djeca. Međutim, ta djeca odrastaju. Kada osoba nije komunikativna, fizički postaje sve snažnija, a prisutni su i oblici agresivnog ponašanja, stariji roditelji — najčešće majke koje o njima brinu — više ne mogu sami da se nose s tim“, upozorava pravobranilac.

Roditelji prepušteni sami sebi

Teret koji bi trebalo da nosi sistem danas je na leđima porodica. Prema riječima pravobranioca, riječ je o vrlo teškim porodičnim pričama u kojima su ljudi izloženi fizičkim napadima i drugim oblicima nasilja.

„Takvu osobu treba smiriti, pokušati je umiriti i urazumiti. Kada je pred vama osoba od 70, 80 ili više kilograma, koja više nije dijete, ne možete se prema njoj ponašati kao prema djetetu. To roditelje i staratelje dovodi u vrlo teške životne situacije. Izloženi su velikom fizičkom, psihičkom i materijalnom opterećenju koje ne mogu sami savladati“, poručio je Jurišić.