Oboreni rekordi za maksimalnu temperaturu u junu u ovim gradovima

29.06.2026. izmjereni su novi rekordi za apsolutnu maksimalnu temperaturu za jun mjesec na meteorološkim stanicama: Srebrenica, Prijedor, Doboj, Bijeljina i Zvornik.

Najtoplije je bilo u Bijeljini sa 40°S i Zvorniku sa čak 41.3°S. U Banjaluci je maksimalna temperatura iznosila 39.2°S što je samo za 0.1°S manje od apsolutnog maksimuma iz 2021. godine koji iznosi 39.3°S, saopšteno je iz RHMZ RS-a.

Gradovi i opštine U Trebinju izmjerena najviša temperatura za jun u posljednjih 26 godina

Stari maksimum za jun mjesec i godina pojave kao i maksimalna temperatura u junu 2026. na stanicama na kojima su oboreni rekordi: