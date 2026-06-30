Loša vijest za sve koji meč BiH - SAD planiraju gledati na otvorenom

Meteorolog Nedim Sladić i Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) najavili su drastičnu promjenu vremena u noći sa srijede na četvrtak, donoseći loše vijesti za sve koji su planirali da gledaju utakmicu BiH – SAD na otvorenom.

Kako su najavili, slijedi značajan pad temperature i kiša.

„Za razliku od protekla tri puta, nažalost za sve one koji su namjeravali da gledaju utakmicu BiH – Sjedinjene Američke Države na otvorenom, noć na četvrtak donosi hladni frontalni poremećaj i osjetniji pad temperature vazduha. Svježa atlantska vazdušna masa zaobilazi alpsku prepreku i kroz Bečka vrata dalje na jug uslovljava turbulentne vremenske prilike. Kao i obično, prvi orijentir za sva dešavanja biće nam Hrvatska“, najavio je Sladić.

Dodao je da je širom kontinentalne Hrvatske tokom ranih večernjih časova u srijedu izgledna jača kiša, kao i pljuskovi.

„Zbog naglog prodiranja svježijeg vazduha na zagrijanu podlogu, jači vertikalni razvoj oblaka mjestimično uslovljava snažne grmljavinske nepogode praćene većom količinom padavina u kratkom vremenskom periodu, gradom, te olujnim sjevernim i sjeverozapadnim vjetrom u frontalnoj zoni“, naveo je.

Istakao je da se slično očekuje i kod nas na prelazu sa srijede na četvrtak, kada će zaduvati jak sjeverac i sjeverozapadnjak. Navodi da se očekuju jaka kiša, pljuskovi i grmljavina koja će se iz Krajine širiti prema jugoistoku do ranog jutra.

Podsjećamo da su brojne opštine u BiH donijele odluku o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata u noći sa 1. na 2. jul kako bi moglo da bude organizovano javno gledanje utakmice koja počinje u 2.00 časa po našem vremenu.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), sutra se u BiH očekuje mala do umjerena oblačnost.

U drugom dijelu dana, zbog jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su širom BiH. Krajem dana i u ranim jutarnjim časovima u četvrtak dolazi i jače naoblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature vazduha.

Vjetar je slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom će biti između 15 i 20 stepeni Celzijusa, na jugu do 25 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom će biti između 32 i 37 stepeni Celzijusa.

U četvrtak je najavljeno pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

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