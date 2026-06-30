Dekorativne kvadratne lubenice bez ukusa koštaju 55 evra po komadu

Lubenice u obliku kocke, specijalitet Zencudžija, prefekture Kagava u Japanu, iako nisu previše slatke i nisu pogodne za jelo, postale su popularne kao ljetnja dekoracija, a komad od 18 kvadratnih centimetara prodaje se po cijeni od oko 55 evra.

Lokalna grupa uzgajivača razvila je kockaste lubenice prije 50 godina u nastojanju da proizvede voće koje bi lakše stajalo u frižiderima, objavila je agencija Kjodo.

Lubenice se oblikuju u kocke uzgajanjem u providnim kvadratnim posudama sa metalnim okvirima kada dostignu određenu veličinu, prenosi Tanjug.

Pored lubenica, sedam farmi trenutno uzgaja kockaste dinje, a oblik svakog proizvoda se provjerava prije nego što se spakuje u kutije za transport.