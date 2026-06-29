Hrabrost na djelu: Mačka natjerala medvjeda da preskače ogradu

Autor:ATV redakcija
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Domaća mačka otjerala je crnog medveda koji je lutao po dvorištu kuće njenih vlasnika. Uprkos svojoj veličini, hrabri mačak je uspio da uplaši ogromnu životinju.
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