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Hrabrost na djelu: Mačka natjerala medvjeda da preskače ogradu

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 14:07

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Медвјед и мачка
Foto: Telegram/Sputnik Srbija

Domaća mačka otjerala je crnog medveda koji je lutao po dvorištu kuće njenih vlasnika. Uprkos svojoj veličini, hrabri mačak je uspio da uplaši ogromnu životinju.

(sputnik srbija)

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Tagovi :

Medvjed

mačka

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