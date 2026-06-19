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Upozorenje stanovnicima grada u Srpskoj: Uočen medvjed, oprez

Autor:

ATV redakcija
19.06.2026 21:27

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Медвјед
Foto: pexels/ Andrey Dvoretskiy

Na području lovnog revira Krnjin, u dijelu Visa prema Velikom Prnjavoru, jutros je, 19. juna, uočen medvjed, zbog čega je Lovačko udruženje "Fazan" Doboj pozvalo mještane i lovce na pojačan oprez.

Kako su naveli iz udruženja, prisustvo krupne divljači zabilježeno je u blizini naseljenih mjesta i saobraćajnica, pa se građanima savjetuje da izbjegavaju kretanje kroz šumske predjele u ranim jutarnjim i kasnim večernjim časovima.

U slučaju susreta sa medvjedom ili drugom krupnom divljači, građanima se preporučuje da ostanu pribrani i da ne pokušavaju da izazovu ili uznemire životinju.

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Iz Lovačkog udruženja "Fazan" Doboj apelovali su i na lovce da tokom boravka u lovištu postupaju u skladu sa važećim propisima o bezbjednosti i etičkim kodeksom lova, prenosi portal "Nezavisne".

Udruženje će, kako su naveli, nastaviti da prati kretanje divljači na terenu, a svi koji primijete medvjeda pozvani su da o tome odmah obavijeste kancelariju udruženja kako bi javnost mogla biti blagovremeno informisana.

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Tagovi :

Medvjed

Doboj

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