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Dodik: Politika SNSD-a omogućila realizaciju brojnih projekata na Palama

Autor:

ATV redakcija
19.06.2026 20:06

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Милорад Додик ЛИДЕР снсд-А
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je danas da je SNSD svojom politikom omogućio da na Palama budu realizovani mnogi važni projekti i da će nastaviti sa uspješnim djelovanjem.

On je ukazao, između ostalog, na fakultete i domove koji su izgrađeni na Palama, na pomoć u izgradnji Saborne crkve, infrastrukture, školu čiju je izgradnju investirala Srbija.

"Pale i SNSD imaju dugu saradnju. Sve ovo što vidimo danas na Palama je rezultat politike koje smo gradili zajedno republički i opštinski nivo", rekao je Dodik i dodao da SNSD obezbjeđuje podršku svim infrastrukturnim projektima.

Dodik je, nakon izborne skupštine Opštinskog odbora SNSD-a na Palama, zahvalio svima koji su dugi niz godina uz SNSD-a.

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"Odlazim iz Pala da bi se naravno ponovo vratio, ali sa drugačijim uvjerenjima, da imamo jednu sređenu stabilnu organizaciju koja nosi i donosi izborne pobjede i da ćemo kroz ovu kampanju moći ljudima na Palama da kažemo šta smo uradili i šta ćemo uraditi", dodao je Dodik.

On je poručio da SNSD-a želi da svaka porodica u Republici Srpskoj bude sigurna i da ima socijalne preduslove za egzistenciju.

"Obično se politike svode na pojedince, ali mi želimo nakon izbora da u svim našim projekcijama još više bude porodica", rekao je Dodik i napomenuo da u Srpskoj ima više od 400.000 porodica.

On je naglasio da je cilj SNSD-a da, kako kaže, uđe u svaku porodicu i da je anketira šta država može da pomogne, prenosi Srna.

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Milorad Dodik

Pale

SNSD

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