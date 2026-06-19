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Snimljen strašan prizor u BiH: Zmija se penje uz zid kuće

Autor:

ATV redakcija
19.06.2026 16:14

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Змија се пење уз зид
Foto: Screenshot

Nesvakidašnji prizor snimljen je u jednom naselju, gdje je zabilježeno kako se velika zmija s nevjerovatnom lakoćom penje uz potpuno okomit zid stambene kuće.

Videozapis je objavljen na Fejsbuk stranici "Jajce Onlajn".

Iako većina ljudi zmije povezuje isključivo s tlom, travom i kamenjarom, stručnjaci podsjećaju da su pojedine vrste izuzetno vješti penjači.

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U potrazi za hranom ili zaklonom od vrućine, zmije se mogu popeti uz stabla, ali i uz hrapave zidove kuća.

Građanima se savjetuje dodatni oprez, posebno onima koji žive u prizemnicama ili nižim spratovima stambenih zgrada u blizini zelenih površina:

  • Zaštita otvora: Ne ostavljajte otvorene prozore i balkonska vrata bez zaštitnih mrežica (komarnika).
  • Održavanje okoline: Održavajte okućnicu čistom i pokošenom kako ne biste privlačili glodare koji su zmijama glavni izvor hrane.
  • Postupanje pri susretu: U slučaju susreta sa zmijom ne paničarite i ne pokušavajte je sami ukloniti ili povrijediti, već se udaljite i pozovite nadležne službe.

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Tagovi :

Zmija

Jajce

Zmije

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