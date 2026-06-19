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Ministarka Kuzmić na sastanku sa gradonačelnikom Bijeljine

Autor:

ATV redakcija
19.06.2026 10:44

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Кузмић и Петровић у Бијељини на састанку
Foto: ATV

Ministarka poljoprivrede Anđelka Kuzmić Boravi u Bijeljini, gdje se sastala sa gradonačelnikom Ljubišom Petrovićem.

Sastanku prisustvuju i pomoćnici ministra Saša Lalić i Njegoslav Lukić, te predstavnici Gradske uprave Bijeljina.

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Tagovi :

Anđelka Kuzmić

Ljubiša Petrović

Bijeljina

Ministarstvo poljoprivrede

Republika Srpska

Sastanak

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