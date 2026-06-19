Ministarka Kuzmić na sastanku sa gradonačelnikom Bijeljine

Autor:ATV redakcija
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Ministarka poljoprivrede Anđelka Kuzmić Boravi u Bijeljini, gdje se sastala sa gradonačelnikom Ljubišom Petrovićem.
Sastanku prisustvuju i pomoćnici ministra Saša Lalić i Njegoslav Lukić, te predstavnici Gradske uprave Bijeljina.
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