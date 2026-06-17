Ko je izazvao tuču u Domu mladih?

O jednoj tuči Trebinje danima bruji. Desila se u Domu mladih nakon premijere filma. Aktera više, među njima odbornik NDP-a Zoran Pologoš i porodica Sarić. Pologoš mi je udario ženu, tvrdi Aleksandar Sarić.

Njih pet je krenulo na mene, slomili su mi ruku priča Pologoš. Pred kamerom ATV-a priče se ne poklapaju.

"Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću potpisujem poligraf, potpisujem sve živo da me je Zoran Pologoš udario, mene i moju suprugu. Ja stojim iza toga, imaju video nadzor imaju svjedoci. Neka ljudi kažu neka se ne stavljaju ni na moji ni na njihovu stranu", rekao je Aleksandar Sarić.

"Ja nikada u životu nisam udario žensko, ne znam kada sam udario i muško. Nisam se dva puta u životu potukao, možda u školskim danima. Svi me znaju kao ne konfliktnu ličnost", istakao je odbornik NDP-a u Trebinju Zoran Pologoš.

Akteri tuče su Konjičani. Sukob datira od ranije a kulminirao je zbog politike jer su Sarići u stranci Nebojše Vukanovića, kažu iz NDP-a. I jedna i druga strana poziva institucije da što prije urade svoj posao. Sa optužbama ne prestaju.

"Povrijeđen sam na dva mjesta slomljena mi je ruka, došlo je do preloma. Njegov sin me je udario. To je prava istina, pet ljudi na čovjeka bez noge", dodao je Pologoš.

"Neću dozvoliti da neko od mene pravi kabadahiju i od mog sina. To neću dozvoliti", dodao je Sarić.

Ova priči je definitivno i predizborno-politička. U NDP-u brane odbornika i najavljuju prijavu protiv Nebojše Vukanovića.

"Nokautira ženu i vi ga niste smijenili i niste ga uhapsili i odredili mu pritvor 24 sata", naveo je lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.

"Vjerujem da će institucije uraditi ali moram staviti tačku jer konstantno od toga čovjeka predsjednika Liste za pravdu i red proteklih godina imamo napade na na NDP i Zorana Pologoša", naglasio je predsjednik NDPa Bojan Šapurić.

Policija je uradila uviđaj. Tužilaštvu koje se nije oglašavalo poslali su izvještaje protiv Pologoša za KD tjelesne povrede i protiv jednog maloljetnog lica za teške tjelesne povrede.