Afrička kuga svinja "miruje": Apel za propisno odlaganje uginulih životinja

Pojava afričke kuge svinja prije nekoliko dana na jednom gazdinstvu u Semberiji pokrenula je ponovo pitanje koliko se i da li su se farmeri opustili i koliko se pridržavaju propisanih mjera? Kontrole prometa životinja

"Za sada je situacija da kažem stabilna, međutim ovo je pokazatelj, bez obzira da kažem da koliko god činimo sve i kao sistem i Ministarstvo poljoprivrede u koordinaciji sa svim institucijama, zaista i sa veterinarskim organizacijama i farmerima, zaista čini da imamo povoljnu epitiziološku situaciju, vidite da uvijek rizik postoji., pogotovo što moram reći da u zemljama okruženja, u Hrvatskoj i Srbiji u tom pograničnom dijelu, veliki je broj žarišta", rekao je pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za veterinarstvo Negoslav Lukić.

Nivo biosigurnosnih mjera mora biti na najvišem nivou, kao i stroga kontrola prometa životinja. Isključivo nabavljati životinje sa poznatim zdravstvenim statusom, obilježene i poznatog porijekla, kako bi se spriječilo širenje. Iako je poznato da i najmanji pogrešan korak može ugroziti cijeli sitem i uzrokovati bolest, ponovo se dešava da se ljudi neodgovorno ponašaju. Ovih dana u riječnim tokovima Semberije plutaju leševi životinja.

"Takvo ponašanje prouzrokuje veliku mogućnost širenja raznih zaraznih bolesti od kojih su neke kao antraks, leptospiroza, bruceloza i mnoge druge nose opasan rizik i za zdravlje ljudi. Ne očekujem da grad Bijeljina pravi kafileriju ili spalionicu jer te aktivnosti prevazilaze mogućnosti jedne lokalne zajednice, ali očekujem da uspostavi funkcionalan sistem", izjavio je veterinar Vladimir Daković.

"To predstavlja ogroman rizik za širenje zaraznih bolesti, zato koristim priliku da apelujem na sve naše farmere, poljoprivredne proizvođače, sugrađane, da u slučaju uginuća životinje, obavijeste zoohigijeničarsku službu, svaki grad po zakonu mora da ima svoju zoohigijeničarsku službu", kazao je pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za veterinarstvo Negoslav Lukić.

I u slučaju afričke kuge svinja i nepropisnom odlaganju uginule stoke apel za lokalne krizne štabove za maksimalnu uključenost kako bi se spriječilo širenje bilo koje zarazne bolesti. Dovoljan je jedan neodgovaran farmer ili pojedinac da naruši sve ono što se radilo u prethodnom periodu, kažu u ministarstvu.