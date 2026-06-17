Porodica Petković ostala bez krova nad glavom, Minić obećao pomoć

Devetočlana porodica Petković iz srpskog povratničkog sela Panjik na Ozrenu ostala je bez doma. Kuća u kojoj su živjeli a koja nije bila u njihovom vlasništvu, potpuno je izgorjela.

Sve se odigralo u trenutku, vatra je nemilice gutala sve pred sobom. Na mjestu gdje se nalazio privremeni dom Petkovića dim, pepeo, sablasno zgarište a ponajviše strepnja- kuda i šta dalje...

"Kako neću biti zabrinut , sedmoro je djece", rekao je Dejan Petković sa suzama u očima.

"Tamo je bila naša soba, ovdje je bio krevet , tamo je u ćošku bio televizor. Nismo ništa mogli iznijet", rekao je Milanko Petković.

U trenutku požara ,priča Dejan, majka je bila sa bebom i jednim sinom kod ljekara , dok su druga djeca sa njim sjekla i pripremala drva za ogrev.

"Krenuo je Zoran u kuću, kako je pomjerio zavjesu vidim dim, izbio iz hodnika, izletim, saberem djecu pobjegnemo... to poče staklo pucati , to se rasplamsa , ja se izgubio u tom trenutku...", dodao je Dejan Petković.

"Ništa, ništa, ništa više nemam", dodala je Arnela Petković u suzama.

Kuća koja je izgorjela nije bila u njihovom vlasništvu. Kako bi prehranio porodicu Dejan se bavi šumskim poslovima i kad god može odlazi u nadnicu. Jedini siguran izvor prihoda je majčinski dodatak. Čim je čuo šta se dogodilo, hitro je reagovao prvi čovjek Petrova i kontaktirao premijera koji je odmah obećao pomoć unesrećenoj porodici. Savo Minić izdao je nalog da Vlada Srpske hitno obezbijedi sredstva za kupovinu montažne kuće. Da se ubrzano radi na rješavanju stambenog zbrinjavanja Petkovića, potvrdio je i danas.

"Kada sam čuo koliko je djece u pitanju mene, ne samo mene svakoga vjerujem u Republici Srpskoj i Federaciji i u okruženju je ta informacija duboko potresla. Evo ja sam neko ko ima mehanizam da može pomoći, dao sam nalog. Od jutros sam u nekim obavezama ali već ću brzo javiti kako i gdje ćemo nabaviti montažnu kuću", jasan je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Trenutno se traži odgovarajući plac na Panjiku, na kojem će biti podignuta montažna kuća. Pomoći ćemo Dejanu, Arneli i njihovoj djeci, poručuje i načelnik Petrova.

"Opština Petrovo će naravno propratiti sve šta treba vezano za sve ostale potrebe. Pomoći ćemo oko namještaja , oko priključka struje i vode ali siguran sam da će ne samo mještani Panjika, već i iz dijaspore, svi ljudi dobre volje pomoći da se problem što prije riješi da ova djeca dobiju krov nad glavom", rekao je načelnik opštine Petrovo Ozren Petković.

Porodica je za sada smještena kod komšija. Humanost nikada nije izostala pa ne smije ni sada, pričaju komšije, najvažnije je da je izbjegnuto najgore.