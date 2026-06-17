Logo

Potpuna blokada saobraćaja kroz kanjon Tijesno

Autor:

ATV
17.06.2026 15:52

Komentari:

0
Саобраћај кроз кањон Тијесно код Бањалуке готово у потпуности блокиран
Foto: Patrole i radari

Saobraćaj kroz kanjon Tijesno kod Banjaluke gotovo je u potpunosti blokiran.

Vozači javljaju da se kolone vozila trenutno kreću veoma sporo ili nikako.

Zbog velikih gužvi formirane su kilometarske kolone u oba smjera, što je izazvalo dodatne probleme učesnicima u saobraćaju.

Za sada nije poznato zbog čega je došlo do zastoja u saobraćaju.

Србин продаје имање

Srbija

Srbin prodaje kompletno imanje za svega 15.000 evra

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

saobraćaj

Kanjon Tijesno

Banjaluka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Дјечак се утопио на часу пливања док су спасиоци стајали поред њега

Društvo

Dječak se utopio na času plivanja dok su spasioci stajali pored njega

2 h

0
Приказан је сунчан љетни дан у зеленом парку, где се изнад густог дрвећа простире ведро плаво небо испуњено великим, бијелим облацима.

Društvo

Sutra sunčano i toplo, ponegdje mogući kratkotrajni pljuskovi

3 h

0
Прасићи у Српској никад јефтинији

Društvo

Prasići u Srpskoj nikad jeftiniji

9 h

0
materinski dodatak mama beba

Društvo

U Srpskoj rođene 24 bebe

9 h

0

  • Najnovije

17

37

Srpska partner u projektu koji olakšava platni promet

17

31

Lijepa Milica ima prezime zbog kojeg svi zastanu

17

28

Amidžić: Članovi UO UIO da glasaju za ono što javno zagovaraju

17

22

Stiže ograničenje provizija za strane kartice: Šta se mijenja za potrošače i trgovce?

17

13

Zaharova zagmila: Svijet da reaguje!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima