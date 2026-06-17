Potpuna blokada saobraćaja kroz kanjon Tijesno

Autor:ATV
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Saobraćaj kroz kanjon Tijesno kod Banjaluke gotovo je u potpunosti blokiran.
Vozači javljaju da se kolone vozila trenutno kreću veoma sporo ili nikako.
Zbog velikih gužvi formirane su kilometarske kolone u oba smjera, što je izazvalo dodatne probleme učesnicima u saobraćaju.
Za sada nije poznato zbog čega je došlo do zastoja u saobraćaju.
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