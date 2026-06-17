U Srpskoj rođene 24 bebe

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, 14 d‌jevojčica i 10 d‌ječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je šest beba, Doboju četiri, Bijeljini i Istočnom Sarajevu po tri, Foči, Gradišci i Nevesinju po dvije, a u Trebinju i Prijedoru po jedna.

U Banjaluci su rođene četiri d‌jevojčice i dva d‌ječaka, Doboju tri d‌ječaka i d‌jevojčica, Bijeljini tri d‌jevojčice, Istočnom Sarajevu dvije d‌jevojčice i d‌ječak, Foči i Gradišci po d‌ječak i d‌jevojčica, Nevesinju dva d‌ječaka, a u Trebinju i Prijedoru po d‌jevojčica.

U porodilištu Zvornik nije bilo poroda