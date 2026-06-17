Dnevni horoskop: Nekom stižu dobre vijesti, a nekom neočekivan telefonski poziv

Ovan

Neočekivani telefonski poziv otvara vam vrata za saradnju o kojoj već dugo maštate. Voljena osoba djeluje distancirano, dok slobodni dobijaju poziv za kafu od osobe koju dugo znaju. Moguća je prolazna glavobolja.

Bik

Izbjegavajte potpisivanje važnih ugovora i velike novčane transakcije. Partner vas iznenađuje prijedlogom za vikend odmor, dok slobodni privlače poglede gdje god da se pojave. Mogući problemi sa sinusima.

Blizanci

Vaša energija je na vrhuncu i uspijevate da motivišete cijeli tim. Zauzeti uživaju u romantičnim trenucima, a pred slobodnima je uzbudljivo veče i poznanstvo preko zajedničkog prijatelja. Odlično se osjećate.

Rak

Osjećate pritisak na poslu zbog rokova, ali će vam pomoć starijeg kolege pomoći da sve završite. Partner vam zamjera što previše pričate o problemima sa prijateljima, dok slobodni uživaju u dopisivanju sa osobom iz inostranstva. Smanjite unos slatkiša.

Lav

Imate utisak da neko od kolega pokušava da prisvoji vaše zasluge. Između vas i voljene osobe vlada potpuno povjerenje i strast, dok slobodni dobijaju priliku za obnavljanje kontakta sa osobom iz prošlosti. Kontrolišite krvni pritisak.

Djevica

Dobijate javnu pohvalu ili manju novčanu nagradu za svoj trud. Voljena osoba očekuje vašu podršku u vezi sa porodičnim pitanjem, dok slobodni putem društvenih mreža pokreću komunikaciju sa jednom zabavnom osobom. Više spavajte.

Vaga

Prava je prilika da napravite dugoročni plan troškova jer vam se smiješi stabilan period. Partner pokazuje izuzetno razumijevanje za vaše trenutno raspoloženje, dok slobodni osjećaju leptiriće u stomaku zbog nekog koga viđaju svaki. Pazite na kičmu, piše Glas Srpske

Škorpija

Moguća je manja napetost u radnom okruženju zbog različitih mišljenja u vezi sa jednim projektom. U vezi je neophodno da pokažete više inicijative i mašte, a slobodnima slijedi neočekivan susret na mjestu gdje to najmanje očekuju. Povećajte vam unos tečnosti.

Strijelac

Dan je savršen za kreativne poslove i pronalaženje inovativnih rješenja za probleme. Voljena osoba priprema prelijep gest pažnje koji će vam popraviti dan, dok slobodni dobijaju priliku za flert tokom izlaska. Osjećate se snažno i vitalno.

Jarac

Uspješno privodite kraju jedan važan sporazum ili pravno pitanje. Na emotivnom polju je sve mirno, što vam omogućava da se posvetite sebi, dok slobodni analiziraju svoje emotivno stanje. Moguć je bol u nogama.

Vodolija

Dobijate priliku za usavršavanje ili kurs koji će značajno unaprijediti vašu karijeru. Partner pokazuje spremnost da napravi kompromis zbog vabne odluke, dok slobodni uživaju u pažnji koju dobijaju. Čuvajte se iznenadnog promaje.

Ribe

Nemojte žuriti sa donošenjem odluka koje se tiču promjene radnog mjesta. Voljena osoba traži malo više vašeg vremena za zajedničke aktivnosti, dok slobodni maštaju o osobi koja je trenutno zauzeta. Izbjegavajte kasne obroke.