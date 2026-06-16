Jedan igrač u transu: Izvučeni Loto brojevi u 48. kolu

Izvučeni su Loto brojevi u 48. kolu ove igre koju zajedno organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna Lutrija Srbije.

Dobitna kombinacija glasila je 3, 16, 28, 15, 33, 39 i 10.

Iako nije izvučena glavna nagrada vrijedna 850.000 KM, jedan igrač je na šest izvučenih brojeva vjerovatno bio u transu, ako je gledao prenos izvlačenja uživo.

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Naime, njemu je falio broj 27 da bi osvojio pomenuti iznos, ali je iz bubnja izašao broj 10.

On, ali i još sedam igrača, osvojio je šesticu koja mu je donijela po oko 7.300 KM.

Loto plus

Loto plus igra nosila je premiju od 5.200.000 KM, a izvučeni su brojevi 30, 38, 8, 3, 1, 9 i 31.

Ni u ovoj igri nije bilo glavnog dobitnika.

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To je bilo jasno već nakon šest izvučenih brojeva jer niko od igrača tada nije imao toliko pogodaka

Džoker

Igra Džoker je takođe imala milionsku vrijednost - glavna nagrada iznosila je okruglo milion maraka.

Džoker broj glasio je - 144024.

To, ipak, nije bila dobitna kombinacija, tako da će fond nagrada rasti za sljedeće kolo.