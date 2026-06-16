Proizvodnja je već na dobrom putu, a tek su počeli. Pokazali su to i Dani lavande u Semberiji.

"Ovo su pionirski koraci. Dakle, mi smo oni pioniri u proizvodnji, u organskoj proizvodnji, to je put kojim se teže ide, ali svako od nas zna zašto je krenuo tim putem i sigurni smo da ćemo na neki način utabati te prve staze i da će našim primerom da se rukovode i mnogi drugi brojni poljoprivredni proizvođači", rekla je Svjetlana Marković, vlasnik gazdinstva "Lavanda Semberija".

"Svaka zainteresovanost naših organskih proizvođača je nama signal da radimo dobro svoj posao. Mi u Ministarstvu poljoprivrede redovno pružamo podršku organskim proizvođača, a „Lavanda Semberija“ je jedan reći ću, od lijepih projekata u našoj republici", rekla je Dragana Zec, načelnik Odjeljenja za organsku proizvodnju pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Organska proizvodnja u ukupnom obimu privrede Republike Srpske nije značajno zastupljena. Podrška Ministarstva i Privredne komore RS ipak daje rezultate.

"Svi oni koji ulaze u organsku proizvodnju, svi proizvođači, oni su svjesni da je to izuzetno teško, ali znaju da kada dođu do tog nekog finalnog proizvoda, kada se sertifikuje, naplati i proda, znaju da je to stvarno pun pogodak", rekao je Vladimir Milićević iz Udruženja organskih proizvođača "Organsko iz Srpske".

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"Imamo značajan rast organskih proizvođača u Republike Srpske, taj broj je negdje oko 135 i svakako da sve one edukativne i promotivne aktivnosti koje Privredna komora Republike Srpske radi, daju značajan vjetar u leđa ovoj proizvodnji", rekao je Srđan Marinović iz Područne privredne komora Bijeljina.

Potražnja za organskim proizvodima je u porastu. Cijene su dobre, rad je naporan, proizvodnja je skupa. Viši nivo organske, odnosno proizvodnje zdrave hrane u Republici Srpskoj, zahtijeva još veću podršku Ministarstva poljoprivrede, ali i svih drugih nadležnih, kažu proizvođači.

Ovo je jedino polje lavande u Semberiji, svake godine privuče veliki broj i onih koji žele da pronađu miri ili neke od proizvoda od lavande, nego je i omiljena scenografija za najljepše fotografije koje dolaze iz Bijeljine i Semberije. I u narednom periodu trudiće se da ovo polje zaživi i postane jedna od prepoznatljivih turističkih tačaka vezanih za Semberiju.