Narednih dana sve toplije, za vikend i do 36 stepeni

U Republici Srpskoj narednih dana biće sve toplije i temperatura će rasti, a za vikend se očekuje i do 36 stepeni Celzijusovih, rečeno je Srni u Republičkom hidrometeorološkom zavodu.

Meteorolog Milica Đorđević izjavila je da su danas i sutra mogući lokalni pljuskovi, što će, kako je dodala, biti sve rijeđe.

Ona je navela da će danas dnevna temperatura vazduha biti od 24 do 31 stepen, a sutra i u četvrtak, 18. juna, od 27 do 33 stepena Celzijusova.

Đorđevićeva je istakla da će dnevna temperatura vazduha u petak, 19. juna, biti do 34 stepena, a subotu i nedjelju, 20. i 21. juna, i do 36 stepeni Celzijusovih.

"Najvjerovatnije da će se slično vrijeme nastaviti do utorka, 23. juna", dodala je Đorđevićeva.