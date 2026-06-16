Srbac: Rekordni prinosi "crnog zlata"

Tamo gdje su prije više od decenije zasađen krhke stabljike zatičemo šumu borovnice. To nikoga u Starom Martincu i okolini ne iznenađuje, jer naš domaćin Bojan Vidović važi za pionira i rekordera u proizvodnji ovog bobičastog voća.

Kada je odlučio da podigne prvi zasad nema, priča nam, ko se nije čudio što je beogradski asfalt zamijenio idilom sela svojih predaka i odlučio se baš za borovnicu. Vremenom je uspio je da ubijedi i druge voćare da je zasade, savjetovao ih i pomagao im.

"Nikome nisam uskratio pomoć, ni za koga nije bilo tajni svima sam otkrio šta radim. Ovo je jedan dugogodišnji rad, ja vjerujem u mikrobiologiju , prirodne momente. Osim đubriva kod borovnice jako je bitna organska materija a inače naše je glinovito godinama sam se borio da nadoknadim taj nedostatak", izjavio je Bojan Vidović, proizvođač borovnice, Stari Martinac kod Srpca.

Sve su prilike da je u tome i uspio. Berba je tek počela, ove godine je i mladi zasad u punom rodu, pa bi prinosi trebalo da budu znatno veći.

Društvo Dani lavande u Semberiji

Do sada je samo na ovim parcelama ubrano preko 600 kilograma borovnice vrhunskog kvaliteta. Ukupan prinos trebalo bi da bude oko 8 tona.

Vidovići nemaju problema sa radnom snagom , tradicionalno su i ove godine angažovali berače iz sela. Vrijedno rade svi članovi porodice- dok traje berba nema stajanja.

"Brat i ja najčešće važemo borovnice, kad dođemo ovdje skoro svaki dan se bere. Volim da ih jedem i drugarima u berem odnesem kilogram, dva i njima dam i njima se sviđa", rekao je Veljko Vidović.

Onim što su vidjeli na terenu zadovoljni su i poljoprivredni stručnjaci. Bojan je, kažu, inspirisao mnoge da se osmjele i krenu njegovim putem. Ministarstvo je tu, da voćare na tom putu i podrži.

"Protivgradnu mrežu Ministarstvo sufinansira ni to 70% , navodnjavanje 40% kao i nabavku sadnica za podizanje novih zasada borovnice gdje je minimalna površina 0.1 hektar i 2000 sadnica minimalno mora da se nabavi tako da možemo reći da su to jako dobre mjere", rekao je Ognjen Petrović iz Resora a pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Gradiška.

Cijena borovnice varira od kvaliteta i od proizvođača do proizvođača, najčešća cijena je 17 i koju marku više po kilogramu. Berba ovog zdravog i traženog voća, s pravom nazvanog „crno zlato“ vjerovatno će potrajati do kraja jula.