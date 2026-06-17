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Prasići u Srpskoj nikad jeftiniji

Autor:

ATV
17.06.2026 08:29

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Прасићи у Српској никад јефтинији
Foto: Pexel/cottonbro studio

Prasići u Srpskoj bilježe najnižu cijenu ove godine.

Kilogram žive vage u prosjeku košta oko 5,5 KM, što je, bezmalo, duplo jeftinije nego pred Đurđevdan. Uoči ove slave, cijena prasića je, naime, išla i do 10 KM.

Kako kažu u Udruženju uzgajivača svinja Srpske, uprkos povoljnoj cijeni, prodaja, trenutno, ide loše.

– Jedan od razloga je, svakako, i to što smo u periodu posta, a drugi što u ovo doba godine nema nekih masovnijih okupljanja ljudi. Čim prođe post, za očekivati je da će i cijena prasića početi da raste – ističu za Srpskainfo u ovom udruženju.

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Objašnjavaju da su prasići najskuplji uoči Đurđevdana, jer tada za ovom robom vlada najveća potražnja.

– Đurđevdan je slava koju obilježava veliki broj građana, a dolazi ubrzo poslije Vaskršnjeg posta. Ljudi se, naime, nakon posta požele mesa, odnosno pečenja, a sve navedeno utiče na cijenu – ističu uzgajivači.

Naglašavaju da, praktično, čim prođe Đurđevdan, krene da pada i cijena prasića.

– Razlog je manja potražnja, koja će na snazi biti sve negd‌je do sredine jula, kad kreće sezona masovnijeg okupljanja ljudi, slavlja, svadbi, krštenja. Tada bi opet moglo da dođe do poskupljenja – najavljuju uzgajivači.

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Nakon završetka ljeta, potražnja za ovom robom pada, i tako je sve do pred zimu kad, opet, kreću slave, te novogodišnji i božićni praznici. U tom periodu, potražnja opet raste, sve do Svetog Jovana.

Podsjetimo, uoči Đurđevdana prošle godine, cijena prasića išla je i do 12 KM po kilogramu žive vage.

Uoči Božića ove godine, kilogram je koštao 8 KM.

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Tagovi :

prasići

cijena

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svinjetina

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