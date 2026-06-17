Priječani bez vode, puteva i ambulante, ali sa milionskim obećanjima

Česti kvarovi na zastarjeloj vodovodnoj mreži, makadamski putevi, klizišta i nedostatak ambulante samo su dio problema sa kojima se godinama suočavaju stanovnici Priječana.

Stanovnici Priječana godinama se suočavaju sa čestim kvarovima na dotrajaloj vodovodnoj mreži iz 1969. godine, zbog čega bez vode ostaju i po nekoliko puta sedmično, dok je u ponedjeljak i utorak došlo do dva pucanja glavne cijevi u Hilandarskoj ulici.

Iako je Grad Banjaluka izabrao izvođače za rekonstrukciju glavne saobraćajnice vrijednu više od 1,35 miliona KM, radovi još nisu počeli, a u Savjetu mjesne zajednice tvrde da nemaju informacije o dinamici realizacije.

Osim problema sa vodosnabdijevanjem, mještani ukazuju na oko sedam kilometara makadamskih puteva, aktivna klizišta, nedostatak ambulante i dotrajalu područnu školu, ističući da bi rekonstrukcija glavne saobraćajnice riješila većinu nagomilanih problema u naselju.

U Savjetu mjesne zajednice ističu da je rekonstrukcija glavne saobraćajnice ključni preduslov za rješavanje većine nagomilanih poteškoća u naselju. Grad Banjaluka izabrao je izvođača za rekonstrukciju puta u Priječanima, a posao vrijedan više od 1,35 miliona KM povjeren je grupi ponuđača "GEOKOP" iz Dervente i "DESK inženjering" iz Banjaluke. Iako je ovo korak ka nastavku dugoočekivane obnove glavne saobraćajnice, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Priječani David Ponorac rekao je da radovi još nisu počeli.

"Rekonstrukcija neće biti nastavljena od završene dionice, već zbog imovinsko-pravnih odnosa rekonstrukcija počinje od ulice Brusina pa u nastavku nekoliko stotina metara. Čak ne znamo zvanično ni koja je dužina u pitanju, već u onoj mjeri u kojoj dozvole sredstva", kazao je on.

Sa Gradskom upravom nisu u kontaktu i nemaju nikakve informacije o radovima iako su, kako tvrdi, pisali desetine dopisa.

"Svake godine je osnovni prioritet glavna saobraćajnica u okviru koje se grade nova vodovodna i slivna mreža, rasvjeta i trotoar sa obje strane. To bi riješilo otprilike 80 odsto problema koje mještani Priječana imaju", ispričao je on.

Mještani ovog naselja žale se već nekoliko dana na prekid u snabdijevanju vodom, a u ponedjeljak je ulica bila poplavljena zbog kvara.

"Naše naselje snabdijeva se starom vodovodnom mrežom iz 1969. godine, koja je konstruisana tada za 100 do 300 domaćinstava. Sada Priječani imaju više od 1.000 domaćinstava, što ne može da podnese ta zastarjela vodovodna mreža. U okviru glavne saobraćajnice grade novu vodovodnu mrežu koja može da podnese ovaj broj mještana, ali radovi na rekonstrukciji saobraćajnice idu u kratkim dionicama i dinamika nije dovoljno brza da bi bili zadovoljeni problemi građana", pojasnio je Ponorac.

Prema njegovim riječima, u ponedjeljak je pukla glavna vodovodna cijev u Hilandarskoj ulici, a juče je na samo stotinak metara dalje došlo do istog kvara.

"Promjena pritiska u starim cijevima izaziva pucanje i mislim da će to biti problem koji će nas mučiti sve dok cijelim naseljem ne prođe rekonstruisana glavna saobraćajnica i nova vodovodna mreža", kazao je on.

Istakao je da je još rano da znaju hoće li biti restrikcija u isporuci vode, jer nije sušni period.

"Restrikcije još nisu na vidiku, ali i sa njima i bez njih mještani Priječana imaju problem sa vodom. Barem jedan dan tokom sedmice nema vode", istakao je Ponorac.

Osim ovih problema muke im zadaju i makadamske ulice u dužini od oko sedam kilometara koje treba da budu asfaltirane.

"U Hilandarskoj ulici, za koju smo pisali zahtjev i dopis nadležnim odjeljenjima da bude asfaltirana, makadam je u dužini od osamdesetak metara. Tu žive ratni vojni invalid, nepokretna lica, porodica sa novorođenčetom, a vozilo Hitne pomoći dva puta nije moglo ući u ulicu", poručio je Ponorac.

Dodao je da nemaju ni ambulantu u naselju te istakao da je i područna škola koja je smještena u montažnom objektu od 1969. godine dotrajala.

"Moje mišljenje i mnogih mojih komšija je da bi nova saobraćajnica pokrenula razvoj naše mjesne zajednice i da je trenutno stanje sa putem kočnica svakog razvoja", zaključio je Ponorac.

Aktuelno je i pitanje klizišta, jer, kako kaže, ovo je period u kojem nakon padavina dolazi do naglog sušenja tla, što aktivira postojeća klizišta.

"Klizište imamo u ulici Mome Kapora, na glavnoj saobraćajnici koje je sanirano četiri puta, a u ulici Danila Bate Stojkovića ugrozilo je kuću porodice Mišković", naveo je on.

Kako kažu iz "Vodovoda" za "Glas", dotrajale cijevi u Hilandarskoj ulici popuštaju pod pritiskom i često dolazi do havarija, kao što je bio slučaj dva dana.

"Naše ekipe trude se da odmah reaguju i što brže uspostave uredno snabdijevanje vodom", poručili su iz ovog preduzeća.

Ljeti kao u pustinji

Mještanka Ž. Đ. rekla je za "Glas" da vode nemaju već nekoliko dana zbog pucanja cijevi, ali da im prekid u snabdijevanju nije rijetka pojava, jer se s njim suočavaju nekoliko puta svake sedmice duži niz godina.

"Imam osjećaj kao da živim u nekoj pustinji. Nije normalno da moramo da se snalazimo za vodu stalno i da živimo tako, pogotovo ljeti. Najveći mi je problem da se spremim za posao, a i djeci za školu. Održavanje lične higijene i voda za piće kao da su luksuz u mom naselju", navela je ona za Glas Srpske

Dodala je i da je put pun rupa te da je kretanje bilo kuda rizik da se ošteti vozilo.