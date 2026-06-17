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Merc: Evropa spremna za pregovore sa Rusijom

17.06.2026 08:54

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Мерц: Европа спремна за преговоре са Русијом
Foto: Tanjug/AP/dpa/Christoph Reichwein

Evropa je spremna za pregovore sa Rusijom o mirnom rješenju sukoba u Ukrajini, izjavio je njemački kancelar Fridrih Merc.

"Spremni smo za mirovne pregovore - rekao je Merc na konferenciji za novinare održanoj na marginama samita G7 u Francuskoj, prenosi Srna.

Govoreći o mogućim učesnicima budućih razgovora, Merc je istakao da bi Evropa trebalo da učestvuje u pregovorima zajedno sa Sjedinjenim Državama.

"To je oduvijek bio naš stav: govorili smo da Ukrajina i Rusija, kao i Evropa i SAD, treba da sjednu za pregovarački sto, a danas to ni na koji način nije bilo predmet neslaganja", rekao je Merc.

Istovremeno, Merc je naglasio da Evropa namjerava da nastavi sa povećanjem vojne i finansijske podrške Kijevu.

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Tagovi :

Fridrih Merc

Njemačka

Rusija

mirovni pregovori

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