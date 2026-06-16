Logo

Teheran može da prodaje naftu odmah nakon potpisivanja sporazuma

Autor:

ATV
16.06.2026 22:24

Komentari:

0
Техеран може да продаје нафту одмах након потписивања споразума
Foto: Tanjug/AP/Rich Pedroncelli

SAD će dozvoliti Iranu da odmah počne sa prodajom nafte i goriva u skladu sa memorandumom o razumijevanju koji su dvije strane usaglasile radi okončanja rata, rekao je visoki američki zvaničnik.

Odredba o ukidanju sankcija na prodaju iranske nafte stupa na snagu kada sporazum bude potpisan ove sedmice, a pokriva i usluge bankarstva, transporta i osiguranja da bi se olakšala prodaja, rekao je izvor.

Američki zvaničnik je naglasio da sporazum ima uslove, prenio je AP.

"Ovo je sporazum zasnovan na učinku. Iran može da koristi sve prednosti memoramduma samo ako se pridržava svih tačaka na koje su pristali, uključujući da nema nuklearnog oružja, neutralizaciju obogaćenog materijala i neometanje slobodne plovidbe u Ormuskom moreuzu", naveo je izvor.

Нис-28112025

Srbija

OFAK produžio operativnu licencu NIS-u do 1. jula

Administracija predsjednika SAD Donalda Trampa ponovo je uvela sankcije Iranu 2018. godine zbog nuklearnog programa Teherana i podrške militantnim grupama širom Bliskog istoka.

Iran je uvijek tvrdio da njegov nuklearni program ima civilnu svrhu.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Amerika

Iran

Nafta

Ormuski moreuz

Iran najnovije vijesti

Komentari (0)

Pročitajte više

Саво Минић и Драгана Рајић

Republika Srpska

Minić: Velika vjerovatnoća da ću biti kandidat za predsjednika Srpske

3 h

1
Саво Минић

Republika Srpska

"Sve što je Srpska postigla graniči sa čudom"

3 h

0
Огласио се папа након договора Америке и Ирана: Захвалан сам Богу

Svijet

Oglasio se papa nakon dogovora Amerike i Irana: Zahvalan sam Bogu

3 h

0
Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске, 16.06.2026.

Republika Srpska

NSRS razmotrila set zakona, sutra nastavak sjednice

4 h

0

Više iz rubrike

Детаљан поглед на минарет са украшеним дизајном под ведрим плавим небом, уоквирен лишћем дрвећа.

Svijet

Par uhvaćen kako vodi ljubav u džamiji: Skandal u Turskoj

3 h

0
Огласио се папа након договора Америке и Ирана: Захвалан сам Богу

Svijet

Oglasio se papa nakon dogovora Amerike i Irana: Zahvalan sam Bogu

3 h

0
Иранске ракете у подземном бункеру

Svijet

''Iran dobio oružje moćnije od bilo koje nuklearne bombe''

4 h

0
Ајеша, дјевојка силована у Пакистану, преминула од посљедица абортуса

Svijet

Tokom abortusa preminula djevojka koju je silovao šefov sin

5 h

0

  • Najnovije

23

17

Francuska kaznila Senegal: Mbape ispisao istoriju!

22

58

Mladić (21) brutalno pretučen na ulici, zadobio teške povrede glave

22

56

Muškarac iz BiH izvukao "deblji kraj" u sukobu sa beskućnikom iz Gane

22

51

"Poklon Republici" na najbolji način promoviše kulturu Republike Srpske

22

45

Mile Kitić iskreno: ''Da nije bilo Sinana sad bih vozio traktor kod Dervente''

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima