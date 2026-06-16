Teheran može da prodaje naftu odmah nakon potpisivanja sporazuma

SAD će dozvoliti Iranu da odmah počne sa prodajom nafte i goriva u skladu sa memorandumom o razumijevanju koji su dvije strane usaglasile radi okončanja rata, rekao je visoki američki zvaničnik.

Odredba o ukidanju sankcija na prodaju iranske nafte stupa na snagu kada sporazum bude potpisan ove sedmice, a pokriva i usluge bankarstva, transporta i osiguranja da bi se olakšala prodaja, rekao je izvor.

Američki zvaničnik je naglasio da sporazum ima uslove, prenio je AP.

"Ovo je sporazum zasnovan na učinku. Iran može da koristi sve prednosti memoramduma samo ako se pridržava svih tačaka na koje su pristali, uključujući da nema nuklearnog oružja, neutralizaciju obogaćenog materijala i neometanje slobodne plovidbe u Ormuskom moreuzu", naveo je izvor.

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Administracija predsjednika SAD Donalda Trampa ponovo je uvela sankcije Iranu 2018. godine zbog nuklearnog programa Teherana i podrške militantnim grupama širom Bliskog istoka.

Iran je uvijek tvrdio da njegov nuklearni program ima civilnu svrhu.

(SRNA)