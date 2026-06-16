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Oglasio se papa nakon dogovora Amerike i Irana: Zahvalan sam Bogu

16.06.2026 21:09

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Огласио се папа након договора Америке и Ирана: Захвалан сам Богу
Foto: Tanjug

Papa Lav Četrnaesti pohvalio je privremeni sporazum između SAD i Irana o okončanju regionalnog rata na Bliskom istoku i zahvalio Bogu na tome što su dvije strane spremne da potpišu sporazum u petak.

Papa Lav, koji je izazvao ljutnju američkog predsjednika Donalda Trampa zato što je kritikovao rat protiv Irana, rekao je da se nada da će sporazum zauvijek okončati sukob.

"I dalje će biti nekoliko tačaka za rješavanje, ali je uvijek bolje to učiniti kroz dijalog, kroz pregovore, a ne vraćanjem u rat", rekao je papa Lav novinarima.

On je dodao da se nada da je ovo "zaista rješenje za rat".

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"Nadam se da je rat zaista završen i da možemo da idemo naprijed", rekao je papa.

/SRNA/

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