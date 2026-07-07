Savo Minić: Milorad Dodik će 9. januara govoriti kao predsjednik Vlade Srpske

Milorad Dodik će 9. januara govoriti kao predsjednik Vlade Republike Srpske, rekao je Savo Minić, aktuelni predsjednik Vlade na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.

"Iskreno se nadam i vjerujem da ću 9. januara govoriti kao predsjednik Republike, a ako vas baš zanima da li će govoriti Milorad Dodik mislio sam da to ovako ne saopštavam, ali ću vam saopštiti. Govoriće i govoriće kao predsjednik Vlade", rekao je Minić.

Minić je rekao da su svi visoki predstavnici ganjali srpske prvake i nosioce vlast.

"Visoki predstavnici si cijelo vrijeme ganjali srpske prvake i one koji su nosioci vlasti i računajući da će sve nas staviti u inferioran položaj. Ja pričam da jedan čovjek ruši sistem", rekao je Minić.

U parlamentu Srpske u toku je skupštinska rasprava o Prijedlogu odluke o usvajanju Deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH, po hitnom postupku, koja je prijedlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića na zahtjev Boračke organizacije Republike Srpske i Asocijacije "Stvaraoci Republike Srpske"