Logo

Savo Minić: Milorad Dodik će 9. januara govoriti kao predsjednik Vlade Srpske

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 18:24

Komentari:

0
Милорад Додик
Foto: ATV/Branko Jović

Milorad Dodik će 9. januara govoriti kao predsjednik Vlade Republike Srpske, rekao je Savo Minić, aktuelni predsjednik Vlade na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.

"Iskreno se nadam i vjerujem da ću 9. januara govoriti kao predsjednik Republike, a ako vas baš zanima da li će govoriti Milorad Dodik mislio sam da to ovako ne saopštavam, ali ću vam saopštiti. Govoriće i govoriće kao predsjednik Vlade", rekao je Minić.

Minić je rekao da su svi visoki predstavnici ganjali srpske prvake i nosioce vlast.

"Visoki predstavnici si cijelo vrijeme ganjali srpske prvake i one koji su nosioci vlasti i računajući da će sve nas staviti u inferioran položaj. Ja pričam da jedan čovjek ruši sistem", rekao je Minić.

U parlamentu Srpske u toku je skupštinska rasprava o Prijedlogu odluke o usvajanju Deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH, po hitnom postupku, koja je prijedlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića na zahtjev Boračke organizacije Republike Srpske i Asocijacije "Stvaraoci Republike Srpske"

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Savo Minić

9. januar - Dan Republike Srpske

Vlada Republike Srpske

Narodna skupština Republike Srpske

Komentari (0)

Pročitajte više

Предсједник СНСД-а, Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Mali Zejtinlik sveto mjesto Republike Srpske

1 h

0
Отворено ново дјечије игралиште у бањалучком насељу Росуље

Banja Luka

Otvoreno novo dječije igralište u Rosuljama: Dodik poručio da se akcija nastavlja širom Banjaluke

2 h

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик на Сокоцу

Republika Srpska

Dodik: Snaga Srpske počiva na žrtvi koju Srbi pamte

4 h

0
Лидер СНСД-а Милорад Додик на Сокоцу

Republika Srpska

Dodik: Treća traka preko Romanije već bi bila izgrađena da nema mešetarenja

7 h

9

Više iz rubrike

Моје здравство мобилна апликација

Republika Srpska

Da li ste preuzeli novu aplikaciju FZO-a Republike Srpske?

1 h

0
Предсједник СНСД-а, Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Mali Zejtinlik sveto mjesto Republike Srpske

1 h

0
Зграда Хага, Холандија

Republika Srpska

Odbijen zahtjev za prijevremeno puštanje generala Radislava Krstića

1 h

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик на Сокоцу

Republika Srpska

Dodik: Snaga Srpske počiva na žrtvi koju Srbi pamte

4 h

0

  • Najnovije

18

48

Sakić: Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je pitanje spoljne politike, Ustavni sud nema veze s tim

18

36

Norvešku pokosio virus, u teškom su problemu

18

28

Zeljković pred Levski: Vjerujem u Borac, ekipa koja ima kvalitet i karakter

18

24

Savo Minić: Milorad Dodik će 9. januara govoriti kao predsjednik Vlade Srpske

18

23

Borac - Levski: Kladionice dale prednost bugarskoj ekipi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima