Dodik: Treća traka preko Romanije već bi bila izgrađena da nema mešetarenja

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će danas na Sokocu ozvaničiti radove na trećoj traci za spora vozila kao dio nastavka modernizacije puta od Zvornika do Istočnog Sarajeva.

Dodik je istakao da bi to bilo i ranije završeno da nije mešetarske strukture i komisije na nivou BiH koja zaustavlja radove.

Dodik je rekao da se u Republici Srpskoj i u cijeloj BiH stvorila mešetarska struktura koja se na sve tendere žali i uslovljava one koji dobiju tendere tražeći novac da odustanu od toga, a ako neće onda to guraju do komisije na nivou BiH.

"Ta je komisija danas postala najvažnije mjesto na svijetu. To je nakaradan sistem koji je uveden u BiH da ta komisija može da odlučuje o procedurama za projekte od milion pa do milijardu i po kao što su auto-putevi. Koliko je radova obustavljeno", rekao je Dodik novinarima na Sokocu.

On je ukazao da je dionica od Zvornika do Sokoca potpuno rekonstruisana i da se sada nastavlja dalje kroz projekat treće trake prema Palama da bi povezali Istočno Sarajevo sa Zvornikom i dalje sa Srbijom.

"Naši planovi idu da treća traka bude uvedena na svim tačkama gdje se usporava saobraćaj i da se rekonstrukcija ovog puta stavi u prioritet ugradnje putne mreže u Republici Srpskoj", rekao je Dodik.

Republika Srpska Minić: Mali Zejtinlik - sveto mjesto Republike Srpske

Nakon što je posjetio gradilište ulice koja vodi do srpskog vojničkog groblja Novi Zejtinlik na Sokocu, Dodik je naveo da je prije 14 mjeseci rečeno da se prilaz jednom tako značajnom mjestu mora da uradi.

Čekalo se, kako je pojasnio, da bi se sve isprojektovalo i provele javne nabavke, ali je napomenuo da Republika Srpska pokazuje unutrašnju stabilnost, unutrašnji investicioni zamah, da je integrisana.

"Na ovom groblju su sahranjeni junaci, neka grobna mjesta su ruinirana vremenom i zato je Republika Srpska izdvojila sredstva da se 187 nadgrobnih spomenika potpuno rekonstruiše", naveo je Dodik.

Ovom prilikom je delegacija, u kojoj je i premijer Savo Minić, izrazila saučešće porodici Barjaktarević kojoj su ovdje sahranjena dva sina iz rata, a sada i otac.

"Tužne sudbine moraju da nas natjeraju da stanemo i da tim ljudima pomognemo", rekao je Dodik.

Ukazao je da je Sokolac ranije prepoznat kao veliko investiciono gradilište i da je u vrijeme kada je bio SNSD-ov načelnik završena sportska dvorana na koju se dugo čekalo.

Ukazao je da je poslije toga budžet Sokoca bio u krizi, da je postojala nemogućnost investiranja, ali da se sada može reći da se sve stabilizovalo i da se počelo raditi.

"Političari vrijede samo onoliko koliko su ostavili iza sebe", ponovio je Dodik i izrazio zadovoljstvo, što je kada je riječ o vrtiću, na Sokocu završena priča, prenosi Srna.