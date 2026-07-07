Minić: Mali Zejtinlik - sveto mjesto Republike Srpske

Mali Zejtinlik je sveto mjesto Republike Srpske, gdje počiva skoro hiljadu boraca Vojske Republike Srpske koji su svoje živote dali za slobodu našeg naroda, naveo je premijer Republike Srpske Savo Minić.

"Danas sam obišao radove na rekonstrukciji pristupnog puta i uvjerio se da se oni odvijaju planiranom dinamikom. Za ovaj projekat izdvojili smo 900.000 KM, jer je naša dužnost da ovakva mjesta čuvamo i uređujemo sa poštovanjem koje zaslužuju", naveo je Minić ma Iks-u.

Naveo je da nastavljaju da realizuju i ostale projekte dogovorene tokom njegove posjete opštinama Istočnog Sarajeva.

"Nastavljamo da ispunjavamo preuzete obaveze", poručio je Minić.