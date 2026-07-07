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Mazalica: Odbacićemo odluku Bećirovića

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 12:19

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Срђан Мазалица
Foto: ATV / Branko Jović

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica istakao je danas da će biti odbačena odluka predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, jer je riječ o prvorazrednom nacionalnom pitanju.

"Narodna skupština Republike Srpske odbaciće odluku, a ovakve sjednice su manifestacija političke moći Republike Srpske", rekao je Mazalica na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske o vetu srpskog člana Predsjedništva Željke Cvijanović.

On je ocijenio da je ovo jedno od najvažnijih pitanja o kojem srpski član Predsjedništva može uložiti veto i da o njemu raspravlja Narodna skupština Republike Srpske.

Mazalica smatra je član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika iz Republike Srpske Anđelina Ošap Gaćanović odlično radila i zaustavila antidejtonski rad Komisije.

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"Ovo je važno pitanje za Republiku Srpsku iz dva razloga, i to ustavno-pravnog i identitetskog. Radom Komisije mogu se derogirati ustavne nadležnosti entiteta i smanjiti njihova moć u procesu donošenja odluka. Rad Komisije se koristi i za prekrajanje istorijskih činjenica, odnosno onoga što smatramo da je dio srpskog naroda", naglasio je Mazalica.

On je istakao da poslanici zajednički treba da iskažu jedinstvo o pitanjima značajnim za Republiku Srpsku i srpski narod.

(SRNA)

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Srđan Mazalica

Denis Bećirović

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