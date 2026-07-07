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Dobojliji ukinuta presuda za obljubu maloljetne pastorke!

Autor:

Ognjen Matavulj
07.07.2026 13:08

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Врховни суд Републике Српске
Foto: ATV

Vrhovni sud Republike Srpske ukinuo je presudu kojom je Ž.A. iz Doboja osuđen na osam i po godina zatvora zbog obljube nad maloljetnom pastorkom i predmet je vratio na novo suđenje Okružnom sudu u Doboju.

U prvostepenom postupku Ž.A. je oglašen krivim za obljubu sa djetetom mlađim od 15 godina, te za polnu zloupotrebu djeteta starijeg od 15 godina.

Uvažena žalba odbrane

Presuda je ukinuta nakon što je sudsko vijeće uvažilo žalbu advokata Zorana Tanasića iz Modriče, branioca optuženog Ž.A.

”Prvostepena presuda je ukinuta zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, na koje je branilac žalbom osnovano ukazao. U ponovnom postupku prvostepeni sud će otkloniti navede povrede”, navodi se u rješenju suda.

Propust prvostepenog suda

Nezvanično saznajemo da je tokom prvostepenog postupka načinjen propust jer sud nije upozorio oštećenu da, po Zakonu o krivičnom postupku RS, nije dužna da svjedoči i da je mogla odbiti svjedočenje, kao i zbog drugih procesnih razloga.

Vrhovni sud zbog toga nije ni ulazio u ocjenu dokaza i krivice optuženog, već je predmet vratio na novo suđenje kako bi se otklonile uočene povrede krivičnog postupka i donijela pravilna i zakonita odluka.

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Tagovi :

obljuba nad djetetom

Vrhovni sud Republike Srpske

ukinuta presuda

Okružni sud Doboj

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