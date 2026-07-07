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Stevandić: Veto srpskog člana Predsjedništva BiH - crvena linija

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 13:41

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Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске
Foto: ATV

Veto srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović na odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH je crvena linija, rekao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.

"Onaj ko ga ne podrži, ispisao se iz srpskog korpusa", dodao je Stevandić u objavi na društvenoj mreži Iks.

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na posebnoj sjednici raspravljaju o vetu srpskog člana Predsjedništva Željke Cvijanović, na odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

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Nenad Stevandić

Veto Željka Cvijanović

Željka Cvijanović

Srpski član predsjedništva BiH

Narodna skupština Republike Srpske

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