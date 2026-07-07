Stevandić: Veto srpskog člana Predsjedništva BiH - crvena linija

Autor:ATV redakcija
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Veto srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović na odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH je crvena linija, rekao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
"Onaj ko ga ne podrži, ispisao se iz srpskog korpusa", dodao je Stevandić u objavi na društvenoj mreži Iks.
Veto srpskog člana Predsjedništva BiH je crvena linija. Onaj ko ga ne podrži, ispisao se iz srpskog korpusa. pic.twitter.com/kbn1TB2aHj— Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) July 7, 2026
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na posebnoj sjednici raspravljaju o vetu srpskog člana Predsjedništva Željke Cvijanović, na odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.
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