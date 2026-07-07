Pokradena trafostanica kod Mostara, cijelo naselje ostalo bez struje

Autor:ATV redakcija
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U Mostaru, mjestu Grabovica, na trafostanici koja se nalazi na dalekovodu, izvršeno otuđenje zasad neutvrđene količine i vrste elektroopreme
Naselje Grabovica kod Mostara od jutros je bez električne energije nakon što je na trafostanici zabilježena krađa elektroopreme.
Ilijana Miloš portparolka MUP-a HNK-a potvrdila je za "Avaz“ kako je Policijska stanica Mostar Sjever jutros u 7 sati zaprimila prijavu da je u mjestu Grabovica, na trafostanici koja se nalazi na dalekovodu, izvršeno otuđenje zasad neutvrđene količine i vrste elektroopreme.
"Na mjesto događaja izašli su policijski službenici i osigurali ga do dolaska policijskih službenika kriminalističke policije, koji su obavili očevid. Preduzimamo dalje mjere i radnje na otkrivanju počinilaca", kazala je Miloš.
Za sada nije poznato kolika je materijalna šteta ni kada će snadbijevanje električnom energijom u naselju biti normalizovano.
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