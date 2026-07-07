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Dva hapšenja u Banjaluci zbog droge

Autor:

Stevan Lulić
07.07.2026 13:09

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Foto: Pexels/Kindel Media

Dvije osobe uhapšene su juče u Banjaluci zbog zloupotreba opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave.

Kako je navedeno, Banjalučanin I.Š. uhapšen je zbog sumnje da je počinilo krivično djelo "Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga".

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Iz policije pojašnjavaju da su kod njega, prilikom kontrole automobila, pronađena i oduzeta zelena biljna materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu "marihuanu" ukupne bruto mase oko 39 grama.

"O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka", saopšteno je iz PU Banjaluka.

Drugi slučaj odnosi se na prekršaj iz Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga.

Paljanin J.Đ. završio je sa lisicama na rukama nakon što je kod njega pronađena određena količina zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu "marihuanu".

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I o ovom slučaju je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje.

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Tagovi :

Banjaluka

hapšenje

Droga

marihuana

Policija

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