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Добојлији укинута пресуда за обљубу малољетне пасторке!

Аутор:

Огњен Матавуљ
07.07.2026 13:08

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Врховни суд Републике Српске
Фото: АТВ

Врховни суд Републике Српске укинуо је пресуду којом је Ж.А. из Добоја осуђен на осам и по година затвора због обљубе над малољетном пасторком и предмет је вратио на ново суђење Окружном суду у Добоју.

У првостепеном поступку Ж.А. је оглашен кривим за обљубу са дјететом млађим од 15 година, те за полну злоупотребу дјетета старијег од 15 година.

Уважена жалба одбране

Пресуда је укинута након што је судско вијеће уважило жалбу адвоката Зорана Танасића из Модриче, браниоца оптуженог Ж.А.

”Првостепена пресуда је укинута због битне повреде одредаба кривичног поступка, на које је бранилац жалбом основано указао. У поновном поступку првостепени суд ће отклонити наведе повреде”, наводи се у рјешењу суда.

Пропуст првостепеног суда

Незванично сазнајемо да је током првостепеног поступка начињен пропуст јер суд није упозорио оштећену да, по Закону о кривичном поступку РС, није дужна да свједочи и да је могла одбити свједочење, као и због других процесних разлога.

Врховни суд због тога није ни улазио у оцјену доказа и кривице оптуженог, већ је предмет вратио на ново суђење како би се отклониле уочене повреде кривичног поступка и донијела правилна и законита одлука.

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Тагови :

обљуба над дјететом

Врховни суд Републике Српске

укинута пресуда

Окружни суд Добој

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