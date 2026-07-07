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Жртву тукао шпицом за бетон: Бањалучком Аркану осам и по година затвора!

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Огњен Матавуљ
07.07.2026 12:03

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Ranko Marjanović Arkan
Фото: АТВ

Врховни суд Републике Српске правоснажно је осудио Ранка Марјановића (41) званог Аркан на осам и по година затвора због разбојништва и крађе.

Пресуда је донесена након што је Врховни суд одбио жалбу одбране као неосновану, те потврдио првостепену пресуду коју је изрекао Окружни суд у Бањалуци.

Марјановић је за разбојништво осуђен на осам година затвора, док је због крађе бицикла добио годину затвора. Обје казне су му обједињене у јединствену од осам и по година затвора.

Жртву ударао шпицом за бушење бетона

У пресуди се наводи да је разбојништво почињено 17. октобра 2024. године. Марјановић је око 3.30 часова дошао до бараке Ђуре Т. у бањалучкој улици Васе Видовића. У шупи, поред улазних врата, пронашао је жељезни алат - шпиц намијењен за бушење бетона дужине око 30 центиметара и потом са истим ушао у бараку и спаваћу собу.

Ranko Marjanović Arkan

Хроника

Аркан осуђен на осам и по година затвора

Пришао је кревету на коме је Ђуро Т. спавао, те га је пробудио и тражио да му да 200 КМ. Када је оштећени рекао да нема новца, Марјановић га је рукама ухватио у предјелу груди и бацио га на под собе, након чега му је употребом шпица, намијењеног за бушење бетона, задао више удараца у главу, те га наставио ударати штаком по глави и тијелу, задавши му тешке повреде главе, руку и ноге.

Украо штаку за ходање

Након премлаћивања из куће је однио штаку, мобилни телефон непознате марке у којем се налазила претплатничка картица, као и брусилицу "бош".

ranko marjanovic

Хроника

Аркан у Бањалуци напао и опљачкао старца

Другом тачком оптужнице тереио се да је да је 10. септембра 2024. године у Влашићкој улици у Бањалуци украо бицикл "фат бајк" из дворишта куће Т.К.

Осуђен због убиства комшије

Иначе, Марјановић је познат као вишеструки преступник. У априлу 2006. године осуђен је на девет година затвора због убиства комшије Стојана Милаковића (55), кога је 24 пута избо ножем по грудима, трбуху и рукама. Злочин се догодио на сеоском путу у Кмећанима, а мотив је било користољубље јер је Марјановић жртви из џепа украо 54 марке. Уз казну затвора тада му је изречена и мјера обавезног психијатријског лијечења.

jagnje ovca pixabay

Хроника

Аркан и Копрановић крали стоку: АТВ доноси детаље акције Сточар

У жижу јавности поново је доспио у марту 2017. године када је пијан скочио у празан базен и задобио тешке повреде главе. Касније је хапшен у полицијској акцији ”Сточар” због сумње да је крао ситну стоку и вриједније предмете на сеоским имањима.

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Тагови :

Ранко Марјановић Аркан

Врховни суд Републике Српске

пресуда

Разбојништво

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