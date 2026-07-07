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Najdžel Faraž podnio ostavku!

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 15:38

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Најџел Фараж поднио оставку!
Foto: Tanjug/AP/Joanna Chan

Lider stranke Reform UK Najdžel Faraž podneo je iznenada ostavku i saopštio da će u izbornoj jedinici Klakton biti održani vanredni parlamentarni izbori.

On je podnio ostavku na mjesto poslanika i ponovo će se kandidovati na predstojećim izborima.

"Dobro sam razmislio o svemu i danas sam donio odluku. Danas podnosim ostavku na mjesto poslanika za Klakton na Moru, čime će biti raspisani vanredni izbori, koji bi trebalo da budu održani u vrlo kratkom roku. Odlučio sam da građani Klaktona budu ti koji će suditi o mojim postupcima", rekao je on i dodao:

"Ovo će biti izbori naroda protiv establišmenta. To je prilika da pokažemo srednji prst establišmentu, odnosno da im sasvim jasno poručimo šta mislimo o njima. Zato ću ponovo istaći svoju kandidaturu na ovim vanrednim izborima".

(Telegraf)

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Najdžel Faraž

ostavka

Velika Britanija

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