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Prijeti im raspad zemlje: London u velikom problemu

Autor:

ATV redakcija
04.07.2026 19:20

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Foto: Pexel/Dominika Gregušová

Predstavnici političkih stranaka iz Sjeverne Irske, Škotske i Velsa upozoravaju da bi jačanje desničarske stranke Reform i mogući dolazak njihovog lidera Najdžela Faraža na vlast mogli izazvati ozbiljnu ustavnu krizu i ubrzati raspad Ujedinjenog Kraljevstva.

Na konferenciji u Belfastu, bivši premijer Velsa Mark Drejkeford rekao je da bi Faražova politika, uključujući moguće strože mjere protiv imigracije i udaljavanje od Evrope, mogla dodatno otuđiti Škotsku, Vels i Sjevernu Irsku.

Upozorio je da možda neće biti dovoljno vremena za smirenu raspravu o budućnosti zemlje ako Reform značajno ojača nakon narednih izbora.

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Irski ministar pravde Džim Okalagan smatra da Dablin treba početi pripreme za moguće ujedinjenje Irske, dok predstavnici SDLP-a i Sin Feina upozoravaju da bi Faraž mogao iskoristiti visoke britanske troškove za Sjevernu Irsku kao argument za raspisivanje referenduma o ujedinjenju.

Bivši irski premijer Leo Varadkar ocijenio je da bi vlada predvođena Faražom mogla ubrzati održavanje referenduma, posebno ako pokuša dodatno zaoštriti Bregzit i napustiti Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, što bi otvorilo i pitanje Sporazuma na Veliki petak.

Drejkeford je zaključio da bi, u slučaju raspada Ujedinjenog Kraljevstva, Vels mogao tražiti bližu saradnju s Irskom i Škotskom po uzoru na Nordijsko vijeće.

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Upozorio je da zbog britanskog izbornog sistema Reform može osvojiti vlast i bez većinske podrške birača, što bi, prema njegovim riječima, moglo dovesti do situacije u kojoj Ujedinjeno Kraljevstvo napusti Vels, a ne obrnuto.

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Tagovi :

Velika Britanija

Ujedinjeno kraljevstvo

London

Sjeverna Irska

Vels

Škotska

Najdžel Faraž

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