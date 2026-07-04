Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da je zauzimanje Konstantinovke uspjeh ruskih vojnika i važna etapa ka konačnom oslobođenju Donbasa i ostvarenju ciljeva specijalne vojne operacije.

Medvedev je istakao da će nova bezbjednosna zona obuhvatiti teritorije Sumske, Harkovske i Dnjepropetrovske oblasti.

On je ocijenio da su tvrdnji Kijeva i njegovih zapadnih saveznika o navodnom prelasku inicijative na stranu ukrajinskih snaga usmjerene isključivo na obezbjeđivanje nove vojne pomoći.

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"Lažna retorika banderovskog Kijeva i njegovih pomahnitalih sponzora potrebna je samo radi njihovog političkog opstanka i dobijanja novog novca za rat. Kako bi inače svojim narodima objasnili gubitak 20 odsto nekadašnje teritorije i nestanak polovine stanovništva", napisao je Medvedev na platformi "Maks", prenosi Srna.